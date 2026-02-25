"El primer tiro al aire y el segundo a dar": la orden a los militares que asaltaron Televisión Española

Una de las conversaciones de dos soldados sobre el asalto a RTVE.

Los militares que tomaron la sede de Televisión Española el 23 de febrero de 1981 durante la intentona golpista recibieron la orden de disparar "el primer tiro al aire y el segundo a dar".

Así aparece en el documento Conversaciones telefónicas de (presuntamente) de la unidad militar El Pardo (24 de febrero del 1981) de la Guardia Civil y el Ministerio del Interior desclasificado por el Gobierno este miércoles.

"Tocaron alarma y preparar todo, petates, la virgen, como para marcharse. Nos iríamos de maniobras y venga a Televisión y órdenes de no hablar con nadie, el primer tiro al aire y el segundo a dar, con los cargadores metidos y ni seguro ni nada", dijo un militar a un interlocutor, según una de las conversaciones transcritas.

El militar, al que se identifica como "John", relató que estuvieron en "Televisión Española toda la noche" del 23 de febrero: "Si ha debido de salir hasta en la radio y todo".

Su interlocutor le preguntó si había sido su capitán el que "salió a tomar la radio" y si "solamente era ese capitán", a lo que él contestó que "todo el regimiento entero" y agregó que su superior "puso música militar y todo" al tomar el ente.

"No sé lo que va a pasar, solo sé que aquí estamos, asfixiados, sin dormir, ni nada", le comentó el soldado acto seguido, después de indicarle que "el capitán recibía órdenes, del coronel y éstos". "Estuvimos tomando Radio Televisión a las 8 de la tarde. Nada más que te deje yo, que te llame por teléfono", añadió.

El interlocutor le preguntó si había pasado miedo y el militar aseguró que "toda la noche": "Y luego a las tres y media otro conato de salida. Lo que pasa es que debió recibir órdenes el coronel de no salir. Si llamó el Rey aquí, creo, al cuartel".

Tras ello, el soldado aventuró que "se armará" pese al fracaso del golpe y que "puede haber muchas formas de hacerlo". "Puede ser una toma de contacto para ver como estas los ánimos, hay muchas cosas ahí", dijo, a la vez que detalló que estuvieron con "los carros, los tanques y todo".