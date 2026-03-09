El PP propone doblar la deducción por hijo en el IRPF y bajar al 10% el IVA de la energía: reta al Gobierno a aprobarlo mañana

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha respondido este lunes a lema "No a la guerra" que ha resucitado el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, con motivo de la guerra en Irán, recalcando que "las consignas no dan de comer a los españoles" mientras que "las propuestas del PP, sí".

Feijóo se ha pronunciado así después de que este fin de semana, Sánchez arremetiera contra el PP y Vox por mostrarse belicosos con respecto a la guerra en Irán pero a costa del bolsillo de los ciudadanos, por el impacto negativo que ya tiene en la economía doméstica el conflicto iniciado en Oriente Medio por Estados Unidos e Israel.

"Feijóo no va a pagar ni el gas ni la calefacción de los hogares de Soria, ni Abascal va a pagar la gasolina de los tractores en León, Zamora o Palencia, pero ambos apoyan la guerra de Trump en Irán. Son unos hipócritas, porque es muy fácil ser belicoso a costa del bolsillo de los demás", clamó Sánchez en un acto electoral en Soria.

Ahorro de 200 euros en el IRPF y de 78 euros al mes en energía

El jefe de la oposición ha replicado al jefe del Ejecutivo que "las consignas no dan de comer a los españoles". "Nuestras propuestas sí", ha aseverado en un mensaje en la red social 'X', que ha recogido Europa Press.

Feijóo se ha referido así al paquete de medidas que ha avanzado este lunes el PP para paliar el impacto de la subida de los precios de la energía, entre las que está duplicar la deducción por hijo en el IRPF, bajar un 10 por ciento el IVA de la energía y suprimir el impuesto de generación eléctrica.

El líder del PP, que hará referencia a estas propuestas en el mitin que ofrecerá esta tarde en Riaza, quiere poner el foco en la perdida de poder adquisitivo que sufren los españoles desde que Gobierna Sánchez y cómo ahora el incremento de los precios de la energía pueden empeora aún más la situación de las familias".

Los populares consideran que "no es tiempo de eslóganes", sino de propuestas y por eso el PP propone "revalorizar" el salario de los españoles, y especialmente de las familias con hijos, a través del IRPF. Para ello, quiere reformar el IRPF duplicando los mínimos vitales por hijo a cargo y por la actualización de los tramos. Consideran que todo ello tendrá un impacto aproximado de 200 euros de media por contribuyente.

A esto añaden la propuesta de bajar al 10 por ciento el IVA de la energía a todos los consumidores en un momento de subida del precio de gas y petróleo y suprimir el impuesto de generación eléctrica.

Según fuentes del PP, "todas las medidas juntas suponen para un hogar medio (2 adultos y dos hijos) un ahorro de unos 75 euros al mes, casi 900 euros al año".

El PP ya ha avanzado que su intención es llevar estas propuestas al Congreso para analizar su respaldo con el resto de grupos, pero retan al Gobierno a adelantarse y llevarlas mañana al Consejo de Ministros porque las consideran de "urgente aplicación" ya que las clases medias siempre son las que acaban "pagando la factura de todas las crisis nacionales e internacionales".