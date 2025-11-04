El PP pide a la Audiencia Nacional expulsar al PSOE como acusación popular del caso Koldo

Cuca Gamarra anuncia que el PP pedirá a la Audiencia Nacional la expulsión del PSOE como acusación popular del caso Koldo.

El PP va a pedir formalmente a la Audiencia Nacional que se expulse al Partido Socialista como acusación popular en los casos que le afectan directamente, entre ellos el caso Koldo.

Así lo ha comunicado este martes en un vídeo difundido a medios la vicesecretaria de regeneración institucional del partido, Cuca Gamarra, quien ha afirmado que "los delitos" por los que está señalado el PSOE "hacen insostenible que mantenga su posición como acusación popular".

"No es admisible que Sánchez y compañía utilicen la acusación popular en una causa en la que ya están bajo sospecha y siendo investigados", ha agregado Gamarra, quien ha sugerido que el PSOE tal vez "lo único que quiere es entorpecer la labor de la acusación".

En estos momentos, señala la ex secretaria general del partido liderado por Alberto Núñez Feijóo, el PSOE está siendo investigado por corrupción y pronto "puede estar procesado, acusado y declarado culpable".

El pasado mes de febrero la Audiencia Nacional ya confirmó que no existía "obstáculo alguno" para que el PSOE esté como acusación popular en el caso Koldo, donde se investiga el presunto cobro de comisiones en contratos de mascarillas en pandemia que afecta a ex altos cargos del Ministerio de Transportes.

Todo ello después de que la asociación Liberum, también acusación popular en el procedimiento, impugnara la presencia del PSOE en la causa al alegar "un serio riesgo de judicialización de la política".