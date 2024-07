PP, Junts y Vox se alían para investigar el CIS de Tezanos

El pleno del Senado ha aprobado este miércoles la creación de una comisión de investigación sobre la gestión que del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) está haciendo su presidente, José Félix Tezanos, gracias a la amplia mayoría absoluta del PP en la Cámara Alta y con el apoyo además de senadores de Vox y Junts. Los votos a favor han sido 149, frente a 100 noes y 13 abstenciones.

Por el PP, ha defendido la propuesta Alejo Miranda de Larra, quien ha enmarcado la gestión del CIS por Tezanos en el "claro abuso de poder" que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hace de las instituciones, siendo este "el caso más flagrante y obsceno".

"El señor Tezanos no se equivoca, el señor Tezanos obedece", ha resumido Miranda, y ha añadido: "Investigaremos a fondo para estudiar los mecanismos de manipulación utilizados, para identificar a sus responsables y para establecer medidas para prevenir estos abusos en un futuro".

Por el PP también, Alfonso Serrano ha puntualizado durante el debate que "los trabajadores del CIS son las primeras víctimas del señor Tezanos", que, a su juicio, "ha arrastrado su buen nombre".

La defensa parlamentaria de Tezanos le ha correspondido a Javier Izquierdo, secretario federal de estrategia electoral del PSOE y senador por Valladolid, quien ha augurado poco trabajo para el PP en la comisión, porque, según el texto de la propuesta, ya tiene las conclusiones elaboradas.

Izquierdo ha ido más allá en su crítica: "El lenguaje que ustedes utilizan en la propuesta es burdo, soez e inquisitorial; es más, profieren acusaciones que solo se atreven a hacer bajo el manto de la inmunidad parlamentaria. Es la vieja táctica del difama que algo queda que a ustedes tanto les gusta".

El senador socialista, además, les ha recordado varias veces que el CIS tanto no falla, pues hace un año predijo que el PP no gobernaría, que es "lo que les molesta", así como ha valorado la publicación de microdatos, algo que no hacen otras encuestadoras, salvo, ha dicho, las encargadas por el grupo Prisa.

En una rueda de prensa previa, el portavoz del PSOE en el Senado, Juan Espadas, ya avanzó que su grupo no participaría de la "cacería" del PP con una nueva comisión de investigación parlamentaria que no tiene fundamentos para su creación, ya que no hay ningún procedimiento judicial contra el CIS.

De los portavoces que han intervenido en el debate en el hemiciclo, tan solo Josep Lluís Cleries (Junts) y Ángel Pelayo Gordillo (Vox) han apoyado que se cree la segunda comisión de investigación en el Senado en esta legislatura, ya que desde abril está activa la que indaga sobre el caso Koldo.

Otros, como Josep Maria Reniu (ERC) y Fabián Chinea (ASG), han compartido con el PP que se da una pérdida de prestigio demoscópico desde que Tezanos está al frente del CIS, pero entienden que una comisión de investigación no es la fórmula idónea.

En defensa de la gestión de Tezanos los socialistas han encontrado apoyos de Reniu, que ha indicado que el CIS falla tanto como otras casas de encuestas, aunque ha lamentado que suspendieran preguntas de la serie histórica y ha valorado más la labor en la vertiente no demoscópica que realiza el centro.

En contra claramente de la gestión de Tezanos se ha posicionado Cleries, que cree que sus fallos son como "para irse a casa", y que en eso coincide con el PP "sin que sirva de precedente", y también Gordillo, quien cree que ha convertido al CIS en "motivo de chanza" y se mueve ya "entre lo ridículo y lo intolerable" en cada sondeo.

El plazo para que los grupos parlamentarios designen a los senadores que formarán parte de la comisión concluirá el viernes a las 13:00.