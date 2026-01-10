El PP garantiza que el sistema de financiación de Feijóo será justo y solidario

Miguel Tellado, secretario general del PP, en el centro de la imagen.

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha asegurado este sábado que cuando Alberto Núñez Feijóo llegue a La Moncloa lanzará, en el plazo de un año, un nuevo sistema de financiación autonómica "justo, solidario" y "bueno" para el conjunto del país.

En su intervención en la reunión interparlamentaria del PP, se ha referido al "pacto" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el líder de ERC, Oriol Junqueras, para "repartirse el dinero de todos los españoles" y "comprar" el apoyo del separatismo.

Para Tellado, lo que ha ocurrido esta semana con el acuerdo sobre financiación autonómica es "otro palo para los ciudadanos que cumplen y premio para los independentistas que mantienen a Sánchez en el poder".

Ha agregado que ello además de una "infamia" es también "corrupción política".

Por ello ha asegurado que tan pronto como su partido llegue al Gobierno lo "revertirán" y mejorarán la financiación autonómica en "absolutamente" todas las comunidades autónomas.