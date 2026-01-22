El PP ganaría las elecciones en Aragón, aunque necesitaría a Vox para gobernar
La formación de Azcón obtendría, según la encuesta del CIS, el 35,3% de los votos
El CIS de Tezanos mantiene al PSOE con 8,7 puntos de ventaja sobre el PP, que sube seis décimas
La encuesta preelectoral del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) sobre las elecciones autonómicas de Aragón señala que el PP es el partido con mayor probabilidad de voto, con un 35,3%, aunque necesitaría a Vox para gobernar. El PSOE obtendría un 26,7%, mientras Vox alcanzaría un 15,1%, Chunta Aragonesista (CHA), un 6,9%; IU-Movimiento Sumar sacaría un 5%; Podemos-AV, un 2,5%, y Teruel Existe un 2,2%.
En cuanto al reparto de escaños, el PP de Jorge Azcón se movería en una horquilla entre 25 y 29 escaños y el PSOE entre 17 y 23, Vox estaría entre los 10 y los 13 escaños, CHA podría lograr entre 3 y 5, IU-Movimiento Sumar de 1 a 3, Podemos-AV sacaría uno o ninguno y Teruel Existe de 1 a 2 escaños. Por su parte, el Partido Aragonés (PAR), con el 1,5% de los votos, no alcanzaría escaño.
En las últimas elecciones autonómicas, el PP logró 28 escaños; el PSOE, 23 diputados; Vox, 7; Teruel Existe, 3; Chunta Aragonesista, 3, e IU, Podemos y PAR un diputado cada uno.
El CIS realizó esta encuesta preelectoral de Aragón del 12 al 15 de enero con una muestra total de 3.313 entrevistas.
Un 48,2% de los encuestados asegura que está siguiendo las noticias y temas relacionados con las elecciones aragonesas con "mucho o bastante interés", en tanto que un 49,8% afirma que con "poco o ningún interés".
El 63,6% afirma que a la hora de votar en las próximas elecciones autonómicas lo más importante serán los temas propios de Aragón, mientras que el 26,5% asegura que lo que más le importa son los temas generales de España. Un 8,5% dice que le preocupan ambos por igual.
Sobre la principal razón o motivo que anima o influye a la hora de votar en estas elecciones, el 45,3% de los aragoneses indica que "las ideas y propuestas del partido", un 28,7% que "ha realizado una buena gestión en el pasado", y un 23,3% votará para "intentar evitar que puedan ganar partidos o candidatos/as de derechas".
El 25,2% de los encuestados que dan su opinión señalan que el partido político por el que sienten más simpatía es el PSOE, seguido del PP con el 25%, el CHA con el 9,2% y Vox en cuarta posición con el 9%.
Un 74,9% de los encuestados cree que el PP ganará estas elecciones. En cuanto a quien le gustaría que ganara, un 32,2% dice que el PP, un 25,4% que el PSOE, un 12,2% Vox y un 5,9% el CHA.
Escasa fidelidad electoral
Un 54,1% de los aragoneses afirma que votan por un partido u otro, o no votan según lo que más les convenza en ese momento. Un 22,1% votan siempre por el mismo partido y un 19,8%, por lo general suelen votar por el mismo partido.
El 53,3% de los encuestados decide el partido o coalición por la que va a votar mucho antes del inicio de la campaña electoral. Un 18,3% lo decide durante la última semana de la campaña. Un 13,5% al comienzo de la campaña electoral. Un 6,5% el mismo día de las elecciones. Y un 6% durante la jornada de reflexión, la víspera de las elecciones.
La gestión del Gobierno aragonés
Un 39,5% califica la gestión del Gobierno de Aragón como "muy buena o buena", un 36,7% de "regular", y un 22,5% de "mala o muy mala".
El 62,9% de los aragoneses señala que la situación actual en Aragón es "muy buena o buena", un 26,7% asegura que es "mala o muy mala" y un 9,5% piensa que es "regular".
Respecto a hace dos años y medio, un 36,9% piensa que la situación general de Aragón es igual, un 31,1% asegura que es "peor o mucho peor" y un 30,3% dice que es "mejor o mucho mejor".
El 22,1% considera que la vivienda es el principal problema de los aragoneses -muy por delante de la sanidad- que la mencionan como segundo problema (13,8%), y la España vaciada o la despoblación que se encuentra en tercera posición con un 9,1%.
También te puede interesar
Lo último