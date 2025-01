El PNV rechaza una moción de censura "por mucho que se apuntara Junts"

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, ha afirmado que no apoyará una moción de censura del PP contra Pedro Sánchez "por mucho que se apuntara Junts", aunque duda que la formación catalana lo haga. Además, ha apostado por que la acusación popular "se acote algo, porque ha habido un abuso absoluto" y un "uso espurio" de ella durante años.

En una entrevista concedida a Antena 3, recogida por Europa Press, Esteban ha dicho que desconoce si Junts cumplirá su palabra de dejar caer al Gobierno de Pedro Sánchez. "Ciertamente la dinámica de la política interna catalana se traslada a Madrid un día tras otro. No sé si al final esas tensiones van a hacer que Junts deje de apoyar puntualmente al Gobierno", ha añadido.

En todo caso, ha explicado que tampoco se puede decir que haya "un apoyo constante al Gobierno" porque las mayorías son "muy justas, es necesario el concurso de todos y esto se consigue puntualmente, no en todas las iniciativas".

"No sé si a partir de ahora sistemáticamente Junts va a decidir no apoyar absolutamente ninguna de las propuestas del Gobierno, pero todavía hay margen, hay que ver qué es lo que sucede. Acabamos de empezar el curso político este año y me parece que todavía tiene que pasar un tiempo hasta ver qué ocurre", ha añadido.

"Imposible" acuerdo con Vox

El dirigente jeltzale ha afirmado que el PNV no se sumaría a una moción de censura si se sumase a ella Junts. "Esto ya se lo explicamos al candidato en su momento, al señor Feijóo, y lo hemos dicho por activa y por pasiva porque, para hacer eso, ya lo hubiéramos hecho en su momento", ha señalado.

Aitor Esteban ha apuntado que los votos de los diputados del PNV habrían sido "suficientes" en su día para que el líder del PP hubiera sido presidente. "Pero explicamos durante toda la campaña electoral y después también, y seguimos insistiendo que a nosotros nos resulta imposible llegar a un acuerdo con el PP cuando son necesarios los votos de Vox, no solo para sacar adelante a ese Gobierno, sino para mantenerlos", ha indicado.

El portavoz del Grupo Vasco en el Congreso ha considerado que tampoco el Partido Popular se está "precisamente esforzando en acercar posturas con el PNV, sino todo lo contrario". "No vamos a apoyar una moción de censura por mucho que pudiera apuntarse Junts, que lo dudo", ha insistido.

Acotar "algo" la acusación popula

Sobre la figura de la acusación popular, cree que es "extraña en el conjunto del ordenamiento jurídico europeo", y ha manifestado que, aunque se contempla en la Constitución, "debería acotarse algo, porque ha habido un abuso absoluto de ella".

"Nosotros mismos lo hemos visto aquí, con el caso de Juan María Atutxa, de Ayerdi Navarra, de tantísimos alcaldes del PNV que han sido llevados a los tribunales por impulso de Bildu o de entidades cercanas a Bildu, y que luego se han resuelto favorablemente para los acusados, pero te han tenido en una situación mediática complicada durante años", ha subrayado.

Por ello, ha apuntado que "eso es un mal uso de la acusación popular". "A mí me parece que no debería haber posibilidad de la acusación popular cuando ni la Fiscalía ni el perjudicado quieren seguir con el trámite judicial", ha añadido.

Entrando en la propuesta concreta del PSOE sobre este tema, ha apostado por que se simplifique más. "Sobre todo hay un tema que me parece que es que le resta un poquito de credibilidad, y es la transitoria. Entiendo la situación del Partido Socialista, pero, claro, el decir vamos a modificar esto y se va a aplicar ya a los casos que están en vigor, te resta un poquito de fuerza y de credibilidad a la hora de intentar sacarlo adelante", ha manifestado.

Esteban ha dicho que habría que modificar la acusación popular, pero no por los casos que puedan afectar al PSOE o al Gobierno, "sino por el uso espurio que se viene haciendo de esa figura durante décadas". "Y otra cosa es que creo que, además de demostrar que lo que se busca es un fin correcto, tienes que hacerlo con el ejemplo, y por lo tanto, esa transitoria sobraría en este caso", ha explicado.

Un "honor" presidir el PNV

Esteban ha afirmado este jueves que es "un honor ser" presidente del PNV. No obstante, ha recordado que las decisiones las toma la militancia. Preguntado sobre si podría ser el próximo presidente de los jetzales, tal como se rumorea, en caso de que Andoni Ortuzar decida en los próximos días hacerse a un lado para culminar la renovación en el partido y no repetir un cuarto mandato, Esteban ha recordado que lleva muchos años en el partido y siempre ha dado "un paso adelante a todo" lo que se le ha solicitado. "Y, desde luego, es un honor ser presidente del PNV", ha asegurado.

No obstante, ha aclarado que en la formación jeltzale "la gente no se presenta". "Nadie se presenta aquí. Son las afiliadas y los afiliados los que, en dos vueltas de votación, primero proponen y después votan finalmente cuál es la decisión más acertada", ha puntualizado.

En este sentido, ha dicho que, en estos momentos, no se conoce "qué es lo que quiere la afiliación del PNV". "Eso lo veremos a partir de la semana que viene. Habrá 15 días para que la gente se manifieste. Y, desde luego, estoy seguro que vamos a acertar sea la decisión que sea la que adopten los afiliados y las afiliadas", ha concluido.