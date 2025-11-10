Pérez Llorca: "Nadie me ha propuesto ser el candidato a suceder a Mazón"

El portavoz del PP en Las Cortes Valencianas, Juanfran Pérez Llorca, ha asegurado este lunes que "nadie" le ha propuesto ser el candidato a relevar a Carlos Mazón en la Presidencia de la Generalitat Valenciana, y ha explicado que "le corresponde a la dirección nacional" del PP proponer al candidato.

Así lo ha señalado tras la Junta de Portavoces de Las Cortes, en sus primeras declaraciones públicas desde que hace una semana Mazón anunciara su dimisión, donde ha señalado que si le pidieran ser el candidato lo pensará y decidirá, y ha considerado que dentro de su partido y del grupo popular hay "muchísimas personas capacitadas" para ese cargo.

"No puedo negar que mi nombre está sobre la mesa, porque soy el número 2 del PPCV y el síndic (portavoz) del PP en Les Corts", ha indicado Pérez, quien ha afirmado que hay un diálogo "permanente" y "muchísima fluidez" entre las dos direcciones y que "no le consta" que el viernes pasado hubiera una reunión entre PP y Vox para tratar la sucesión de Mazón.

Preguntado sobre si no hay candidato aún porque hay una "guerra" interna en el PP sobre quién sustituirá a Mazón, ha defendido que el PP es un partido "serio" que tiene que tomar decisiones "muy concienzudas, porque elegir un president de la Generalitat no es baladí", más aún con la "peculiaridad" de que aquí hay que afrontar la reconstrucción posdana.

Sobre su citación: "He de pensar que ha sido una casualidad"

El portavoz del PP en Les Corts Valencianes, Juanfran Pérez Llorca, ha afirmado este lunes que quiere "pensar que ha sido una casualidad" el que esté "sobre la mesa" su nombre como posible candidato a relevar a Carlos Mazón de president de la Generalitat Valenciana y que la jueza de la causa penal de la dana le haya citado a declarar como testigo.

"Lo entiendo así, que ha sido una casualidad", ha afirmado el dirigente popular, quien ha asegurado que no ha mantenido una conversación con Mazón sobre esa citación judicial, pues no lo ve "conveniente", aunque sí habló con él la semana pasada para "saber cómo estaba" y para trasladarle "algunas inquietudes" sobre el partido y la situación tras su marcha.

Pérez Llorca ha afirmado que acudirá a los juzgados de Catarroja la semana que viene -en la que acaba al plazo para que el PP presente candidato a la investidura- "con la predisposición de ayudar y de colaborar", aunque su conversación telefónica con Pradas fue "de segundos" y "muy limitada", por lo que ve "difícil que pueda aportar mucha cosa".

No obstante, ha indicado que su "obligación como ciudadano" es acudir a testificar y así lo hará, aunque la información que puede trasladar a la jueza instructora "no es mucha", porque "habló poco" con la entonces consellera y una de las dos investigadas en esta causa sobre la gestión de la dana en la que murieron 229 personas.

La comida con los presidente provinciales del PP

Pérez Llorca ha hablado por primera vez de la comida que mantuvo tres días antes de la dimisión del president con los tres presidente provinciales del PP, que ha enmarcado en la "estrecha relación" que mantiene con ellos, y ha dicho ese día Mazón les llamó para comunicarles que había decidido dimitir y hubiera sido "una irresponsabilidad" no hablar en esos "momentos de crisis".

"Hablamos del horizonte que se abría en ese momento" y "estudiamos las posibilidades que se podían dar", ha afirmado, pero no ha querido dar más detalles sobra reunión, de la que se ha dicho que hubo consenso entre los cuatro para que él relevara temporalmente a Mazón en el Consell y el presidente provincial de Valencia, Vicent Mompó, al frente del PPCV.

Conversaciones con Feijóo y con Mazón

El dirigente popular ha afirmado que en la última semana ha hablado "en momentos puntuales" tanto con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, como con el del PPCV, Carlos Mazón, con el cual ha conversado "en repetidas ocasiones" desde que anunció que quería dimitir y del que ha dicho que no está "al frente" de las negociaciones.

Respecto a si se ve capacitado para el reto se relevar a Mazón en la Generalitat, ha indicado que no es "cuestión solo de una persona", sino de tener "estabilidad" y la confianza y el apoyo de los compañeros de partido, de forma que si se dan esos elemento todo es más fácil.

Ha señalado que su posición "no es fácil en estos momentos" y ha defendido que no debe "jugar a ningún tipo de especulación", mientras que interpelado sobre si negocia con Vox el PP nacional o el PP regional se ha limitado a señalar: "Está negociando el PP y Vox".

Necesidad de prudencia

Ha admitido que la Comunitat Valenciana tiene en estos momentos una "situación anómala", pues a mitad de legislatura ha dimitido el president y hay elegir un candidato, algo que le corresponde a la dirección nacional, y una vez lo haga "tendrá que coger más protagonismo la dirección regional" del partido.

Pérez ha hecho hincapié en la necesidad de ser "muy prudentes", de tener "mucha tranquilidad"; ha reivindicado que siempre que se le ha encargado una negociación ha sido "muy prudente y muy discreto", y ha considerado que elegir a quién será el próximo "president o presidenta de la Generalitat requiere de esa discreción".

El dirigente popular ha defendido que, hasta hoy, tanto Vox como el PP, siguen trabajando en la reconstrucción, y "lo más importante es que eso no se pierda y eso no se rompa", y ha señalado que ambos partidos acordaron con "responsabilidad" nuevos presupuestos para "dar estabilidad en un momento tan importante" como es la reconstrucción.

Vox asegura que aún no negocian

Por su parte, el portavoz de Vox en Las Cortes Valencianas, José María Llanos, ha asegurado este lunes que "ha habido contactos" entre el PP y Vox pero aún no se han "sentado a negociar" el relevo de Carlos Mazón en la Presidencia de la Generalitat, y no empezarán hasta que los populares designen un candidato.

Llanos ha señalado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Síndics de Les Corts que la negociación se basará en cinco ejes: la lucha contra el Pacto verde; la reducción fiscal; una educación "en libertad"; apoyo a las políticas de vivienda; y una política migratoria que rechace "claramente" la inmigración "ilegal y masiva" y ponga las medidas dentro de su competencia para frenarla.

"En una negociación hay que ceder sin conceder", ha manifestado Llanos, quien ha añadido que sea quien sea el candidato a suceder a Mazón deberá "comprometerse a seguir con esas políticas" que ya pactaron en su momento, y ha calificado de "irrelevante" quiénes sean las personas que lleven a cabo la negociación.