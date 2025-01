Pedro Sánchez sigue en sus trece de no desgajar el decreto de las pensiones y culpa al PP

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sigue apostando por presentar un nuevo real decreto ley ómnibus con las medidas que incluía el rechazado esta semana en el Congreso y ante las que pide responsabilidad a los partidos, en vez de presentar otros con medidas concretas como la subida de las pensiones.

Sánchez se ha mostrado favorable a ese real decreto ley en declaraciones a los periodistas durante su visita a la Feria Internacional de Turismo Fitur 2025. El jefe del Ejecutivo ha resaltado la trascendencia de todas las decisiones que fueron rechazadas y no sólo las relativas a pensiones o ayudas al transporte, y se ha mostrado convencido de que van a sacarlas adelante como lo está de que la legislatura puede seguir avanzando.

Su objetivo es que se pueda aprobar "un real decreto ley 'ómnibus', que es un escudo social -ha dicho- que se necesita en nuestro país".

Al plantearle si no baraja presentar un real decreto exclusivo con la revalorización de las pensiones, ha señalado que quedarían fuera otras medidas de relevancia incluidas en el rechazado por el Congreso como las ayudas al transporte, las destinadas a Valencia por la dana o las relativas a los desahucios.

Medidas todas ellas que ha recordado que negociaron con los grupos que las apoyaron a finales de diciembre. Por ello ha apelado a la responsabilidad, el sentido común y la empatía porque no puede haber formaciones que causen "dolor social".

"Tienen que ser conscientes del dolor que han causado. Que reconsideren su posición y que permitan la aprobación de un decreto ley que es en favor de la gente. Apelo a esa responsabilidad que no es en favor de ninguna minorÍa, sino -ha apostillado- de la mayoría social del país".

El presidente del Gobierno ha subrayado que las medidas podrían haberse aprobado con una abstención del PP y cree que el hecho de haber votado en contra demuestra que quieren causar ese dolor.

"Tenemos que reivindicar la política sana frente a esa antipolítica, esa oposición destructiva que desde 2018 vota sistemáticamente que no a la redistribución de los recursos económicos entre la gente que lo necesita", ha añadido.

Ante la negativa de Junts a aprobar el real decreto, Sánchez ha señalado que la historia de su Gobierno en minoría parlamentaria ha sido siempre "sudar la camiseta, jugar los partidos hasta el último minuto y, al final, sacar las cosas adelante".

Ofensiva política y social

Entretanto, el PP ha anunciado una ofensiva política y social, que incluye una recogida de firmas, para exigir al Gobierno de Pedro Sánchez que apruebe ya tres reales decretos leyes para revalorizar las pensiones, recuperar las ayudas al transporte público y poner en marcha nuevas ayudas a los afectados por la dana.

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha anunciado en rueda de prensa que el PP lanzará una recogida de firmas a través de Change.org y también en las calles para exigir al Ejecutivo que apruebe por real decreto estas medidas, que decayeron al estar incluidas en el decreto ómnibus que cayó en el Congreso al rechazarlo PP, Vox y Junts.

El PP ha registrado además una moción en el Senado, donde tiene mayoría absoluta, para exigir al Gobierno que apruebe en un Consejo de Ministros estos tres decretos, que tendrían el voto a favor de la formación de Alberto Núñez Feijóo.

Además, han limitado su interlocución parlamentaria con el Gobierno a abordar estas medidas. "Como esta es nuestra prioridad, en esto estamos centrados, si ustedes quieren hablar de algo, tendrá que ser de esto", ha explicado Gamarra.

Junts recuerda a Sánchez que no tiene mayoría

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha recordado al Gobierno de Pedro Sánchez que no tiene mayoría en el Parlamento, y le ha instado a que deje de "colar su programa electoral" en cada iniciativa. También ha dicho que no va a aceptar el "trágala" del Ejecutivo que sí asumen otros partidos y ha manifestado que no están en Madrid para dar apoyo a ningún gobierno.

Así lo ha dicho en una entrevista en la Cadena Ser Catalunya, reaccionando a las críticas vertidas por el Gobierno contra el partido del ex president Carles Puigdemont, después de que el miércoles votaran en contra de convalidar el decreto ómnibus que incluía la revalorización de las pensiones o la rebaja al transporte público.

"Esto va de un gobierno que no tiene mayoría y que intenta colar su programa electoral en cada una de las iniciativas que presenta. Y aquí en los partidos que podemos darle o no apoyo tenemos dos opciones, aceptar el trágala, nos lo comemos todo, por qué a ver qué dirás (...) o plantar cara y decir 'así no'", ha explicado la dirigente de Junts.

Nogueras también ha afirmado que no están en el Congreso para "regalar los votos" ni para apoyar a "ningún Gobierno", y que en cambio están para "ser útiles" y "cumplir la palabra". "Pero ser útiles no es dejarse colar decretos. Ni decir sí a todo el programa electoral del PSOE o de Sumar y Podemos", ha insistido, añadiendo que si el Ejecutivo no tiene mayoría "no puede actuar como si la tuviera".