La nueva DAO de la Policía contacta con la víctima para ponerle protección policial

La subdirectora general de Recursos Humanos y Formación de la Policía, Gemma Barroso, que ha asumido de forma interina la Dirección Adjunta Operativa (DAO), ha contactado este jueves con la denunciante de un delito de agresión sexual para ofrecerle protección policial.

Según ha informado el Ministerio del Interior, la víctima que acusa al ex jefe operativo de la Policía José Ángel González de un delito de agresión sexual ha aceptado esta protección policial ofrecida por la comisaria principal.

La denunciante es una agente de la Policía que desde julio de 2025 se encuentra de baja y que en enero pasado denunció en un juzgado de Madrid al entonces DAO, el comisario principal José Ángel González, por un presunto delito de agresión sexual con penetración, además de coacciones, lesiones psíquicas y malversaciones de caudales públicos con la agravante de abuso de superioridad.

Según ha informado el Ministerio del Interior, la víctima que acusa al ex jefe operativo de la Policía José Ángel González de un delito de agresión sexual ha aceptado esta protección policial ofrecida por la comisaria principal.

La denunciante es una agente de la Policía que desde julio de 2025 se encuentra de baja y que en enero pasado denunció en un juzgado de Madrid al entonces DAO, el comisario principal José Ángel González, por un presunto delito de agresión sexual con penetración, además de coacciones, lesiones psíquicas y malversaciones de caudales públicos con la agravante de abuso de superioridad.

El abogado de la denunciante, Jorge Piedrafita, ha agradecido a la DAO interina, Gemma Barroso, por haber atendido a su cliente con "mucho tacto y empatía" y por haberla animada "a que siguiera hasta el final con todas las consecuencias". "Se quedó de piedra ante lo que le estaba contando, y desde luego que le dijo que estaba haciendo lo correcto", ha destacado el abogado respecto a la reacción de Barroso.

La denuncia de la víctima de este presunto delito de agresión sexual cometido por el DAO relata que esta agente se dio de baja en julio de 2025, tras recibir una llamada del comisario José Ángel González y mientras estaba en el despacho de quien ha asumido de forma interina el puesto de DAO, la subdirectora general de Recursos Humanos y Formación, Gemma Barroso.

En el escrito de denuncia, consultado por Europa Press, la víctima relata numerosas llamadas intimidatorias a raíz de la presunta agresión sexual ocurrida el 23 de abril de 2025 y cita una, registrada tres meses después, el 24 de julio, en el que se menciona a Gemma Barroso en su condición de subdirectora general de Recursos Humanos y Formación.

Esta comisaria es quien ha asumido el puesto al frente de la Dirección Adjunta Operativa en aplicación de la Orden 859/2023, de 21 de julio, que establece el relevo en los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad de la persona titular de la DAO, hasta que la Policía convoque formalmente esta plaza y sea resuelta por el Ministerio del Interior.

Apoyo del equipo psicosocial

En concreto, en la querella se recoge que ese 24 de julio la denunciante, hasta entonces agente de la Policía en la Comisaría Local de Coslada, se encontraba en su nuevo destino en la Subdirección General de Recursos Humanos y Formación, en la madrileña calle Miguel Ángel, número 5, precisando que es la "misma sede donde trabaja el querellado" al coincidir aquí la Dirección General de la Policía.

"Cuando la víctima se encontraba incorporándose al nuevo puesto de trabajo y concretamente en el despacho de la subdirectora de Recursos Humanos y Formación recibió llamada del teléfono del despacho de José Ángel González. Al no contestar, la víctima comunicó a la subdirectora Gemma Barroso que no se encontraba en condiciones de trabajar por salud mental", detalla la denuncia.

El escrito continúa explicado que fue en ese momento cuando la denunciante "fue puesta a disposición del equipo de apoyo psicosocial, del cual está siendo asistida y se encuentra de baja laboral con el armamento retirado, manteniéndose esta situación a la fecha de interposición de la presente querella", lo que se llevó a cabo el pasado mes de enero ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer Número 8 de Madrid.

Llamadas, mensajes y audios

La denuncia alude a la recopilación de pruebas como llamadas, mensajes y audios donde se acusa al DAO y a otro comisario asesor de éste, Óscar San Juan González, de participar en una "campaña sistemática, obsesiva e intensiva de acoso telefónico y manipulación psicológica sobre la víctima", a la que llegaron a ofrecer cualquier puesto en la Policía si guardaba silencio.

Tanto José Ángel González como este asesor han sido relevados de sus cargos, según confirmó el ministro del Interior el miércoles, el día después de conocerse la querella.

El escrito añade que la querellante mantuvo "en el pasado una relación de afectividad" con el DAO, una relación que "estuvo caracterizada desde su inicio por una asimetría de poder institucional manifiesta" dada su posición en el cuerpo.