Maíllo aboga por reeditar la coalición electoral pero con nuevo nombre capaz de aglutinar a más organizaciones

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, quiere repetir una coalición de partidos de izquierda para las elecciones generales previstas en 2027, pero apela a superar Sumar como instrumento para un frente amplio de izquierdas y defiende conformar una plataforma con una nueva marca, que no coincida con el nombre de ninguno de los partidos integrantes.

También ha defendido que el socio minoritario del Gobierno tiene que afanarse en marcar posición propia y diferenciarse del PSOE en diversas material, al que recrimina tener un "alma neoliberal y atlantista".

Así lo traslada Maíllo en su borrador de informe político, que llevará este sábado al seno de la Coordinadora Federal de la formación (su máximo órgano de dirección).

En dicho texto, y como ya apuntó el propio Maíllo en una reciente entrevista con Europa Press, las formaciones del espacio que forman parte del Gobierno -IU, Comunes, Más Madrid y Movimiento Sumar- llevan tiempo explorando un acuerdo para que la izquierda encare las próximas generales "en las mejores condiciones", no sólo revalidando las alianzas actuales con formaciones dentro del grupo parlamentario (como Compromís, Més per Mallorca o Chunta Aragonesista), sino con el deseo de incorporar a más partidos.

Para esa meta, Maíllo ha admitido que es "evidente" que la coalición Sumar, tal y como se conoce ahora, "no es un instrumento capaz de aglutinar al conjunto de organizaciones y personas conjuradas para evitar un gobierno del PP y Vox".

En consecuencia, IU aspira a levantar un proyecto alternativo que evite la "barbarie" de que la ultraderecha llegue a la Moncloa y pauta que una candidatura de unidad, que ya pidió en otros informes, tenga como marca "un nombre diferente" al de los partidos, "para que no vuelva a ocurrir la confusión del todo por la parte".

De hecho, IU ya venía criticando que la actual coalición se llamara como el partido creado por Yolanda Díaz y llegó a pedir, sin éxito, que se reformulara el nombre del grupo parlamentario. Esta nueva nomenclatura también puede suponer un guiño a Podemos, que rompió en 2023 con Sumar y que viene tildando al proyecto creado por la vicepresidenta Díaz como fracaso y suburdinado al PSOE.

Maíllo también diagnostica que la voluntad de confluir de los partidos no es suficiente, dado que va de suyo, aunque ha advertido que la ciudadanía "da por hecho" que las organizacoines estarán "a la altura del momento histórico", lo que parece un mensaje implícito a los morados.

Programa común y método democrático

En su informe reivindica una hoja de ruta que permita a la izquierda lograr un frente amplio, activar un proceso movilizador y dejar de "hablar de sí misma". Aparte de una nueva marca electoral que sirva de "paraguas" al conjunto de partidos, Maíllo alude a programa común que cohesione y sea compatible con la "autonomía" de los partidos, método democrático de funcionamiento conjunto y un calendaroi común que permita conformar las candidaturas para las próximas generales.

Todo ello en un contexto en que Maíllo ya reclamó primarias para elegir el cabeza de cartel para los próximos comicios en caso de no haber acuerdo entre los partidos mientras que Díaz aún no ha decidido si aspira a repetir como candidata para las generales.

Postura propia ante el PSOE, sobre todo en vivienda

Además, Maíllo expone que es necesario intensificar el trabajo de coordinación para diferenciarse del PSOE y marcar postura propia, citando el caso de la vivienda y los conflictos internacionales. Es más, llama a que la izquierda salga a la "ofensiva" en vivienda, dado que de ello depende la legislatura, y avisa que el campo progresista no se amplía desde "burbujas identitarias".

Respecto a vivienda, arremete contra la bonificación a caseros que no suban el precio a la vivienda anunciado por el presidente, Pedro Sánchez. Para Maíllo, se trata de una iniciativa "unilateral" del PSOE "sin texto ni negociación" y con la que no van a transigir porque el Gobierno no puede apoyar a los rentistas.

En consecuencia, apela a que el ala socialista rectifique, vuelva a la "bilateralidad" en el ámbito de la coalición y asuma en su lugar la prórroga por decreto de 632.000 contratos de alquiler que vencen este año. Además, urge a que el Ejecutivo central deje de mirar a otro lado ante la actitud de los gobiernos autonómicos del PP de no cumplir la Ley de Vivienda.

Un referéndum para salir de la OTAN

Dentro de la esfera internacional, el informe del líder de IU arenga a presionar para que España salga de la OTAN, una demanda histórica de su formación, ante la deriva del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Incluso explicita la exigencia de que haya una "consulta" --en referencia a un referéndum-- sobre la permanencia en la Alianza Atlántica.

Maíllo insta a salir de la OTAN ante la política exterior de Trump, al que acusa de "agredir" militarmente a Venezuela con el "secuestro" de Nicolás Maduro, que tacha de "acto criminal" para apropiarse del petróleo del país, y amenazar a Cuba, Colombia y México.

A su vez, insiste en que el presidente norteamericano ha instaurado "un gansterismo político" y se jacta de que la firme presión política de IU consiguió que el Gobierno rectificara en su "tibia" declaración inicial sobre Venezuela para elevar el tono.

Sin embargo, Maíllo afea a la UE "parálisis vergonzante" con "tímidas" declaraciones que sitúa al continente en una posición de debilidad ante el proyecto "expansionista" de Trump con Groenlandia, que pone "en jaque" la soberanía danesa y sume a la OTAN en su mayor crisis. "La Administración Trump está impulsando una espiral imperialista y neofascista", alerta en su documento.

También recrimina al PSOE que avale, junto al PP y la derecha europea, el acuerdo UE-Mercosur con "graves consecuencias" para el sector agrario español.

La reforma de la financiación se puede mejorar

En materia de financiación autonómica, el coordinador federal de IU ve la reforma planteada por el Ministerio de Hacienda es positiva, dado que aporta "mayor solidaridad interterritorial respetando los elementos singulares de los territorios".

No obstante, cree que hay margen de mejora y por ello quiere presentar enmiendas y blindar un "suelo de recursos" condicionados a la inversión de servicios esenciales y acabar con el "dumping fiscal" que, a su juicio, despliegan los gobiernos regionales del PP.

De todas formas, Maíllo destaca que el afán de su organización es que el nuevo modelo se apruebe en esta legislatura y llama a abordar también la financiación local.