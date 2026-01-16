Junts rechaza "hacerse la foto" con Sánchez para hablar de Ucrania

Junts rechaza reunirse con Sánchez en Moncloa para hablar de Ucrania al no ver necesario hacerse "una foto".

Junts ha rechazado reunirse la próxima semana con el presidente del Congreso, Pedro Sánchez, dentro de la ronda de contactos abierta por el jefe del Ejecutivo para analizar la posibilidad de enviar tropas españolas a Ucrania cuando se alcance el fin de la guerra, así como para determinar cuál debería ser la contribución de España.

Así lo han confirmado fuentes de la formación independentista, que argumenta que, dado que no se ha producido ningún cambio sobre la situación en Ucrania desde que Sánchez anunció sus intenciones el pasado 7 de enero y que inicialmente en esa reunión no se iba a hablar de nada más, no ven necesario acudir a Moncloa para "una foto". "Nos damos por informados", apuntan.

En noviembre. Junts dio por "bloqueada" la legislatura al anunciar su rechazo al grueso de las propuestas legislativas del Gobierno y el PSOE por considerar que los socialistas no han cumplido con los acuerdos alcanzados con su formación tras las elecciones generales de 2023.

En ese momento los de Carles Puigdemont dieron por rotas sus relaciones con el Ejecutivo y el propio Sánchez reconoció después en público que, efectivamente, no mantienen contactos con Junts.

Eso no obstó para que desde Moncloa intentaran cerrar un cita con la formación dentro de la ronda que el presidente abrirá el lunes con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y de la que Sánchez sólo excluyó a Vox. Pero Junts ha decidido borrarse y desoír la llamada del presidente.

Sumar y ERC, el martes; Bildu y PNV, el jueves

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, continuará la ronda de contactos con los grupos parlamentarios para abordar el posible envío de tropas de paz a Ucrania el próximo martes 20 de enero con los portavoces de Sumar y ERC y el jueves 22 con Bildu y PNV.

Previamente, el lunes 19, recibirá en La Moncloa a las 18:00 con el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, para arrancar esta serie de encuentros en los que el jefe del Ejecutivo quiere informar sobre el envío de militares a suelo ucraniano, una vez que se firme un acuerdo de paz.

Feijóo, no obstante, ha dejado claro que quiere abordar más temas y hablar de la política exterior de España en su conjunto, de la situación en Venezuela y de las relaciones del Ejecutivo de Sánchez con el régimen chavista.

La ronda continuará el martes con el socio minoritario de coalición, Sumar, a las 10 horas y una hora después será el turno del portavoz de ERC, Gabriel Rufián.

Dos días después, el jueves, Sánchez se reunirá con la portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurúa y a continuación con la representante del PNV, Maribel Vaquero.