El juez que investiga a Leire Díez cita como testigo a Gaspar Zarrías

El juez que investiga a la ex militante socialista Leire Díez por presuntas maniobras para influir en procesos judiciales ha citado como testigo al ex consejero andaluz Gaspar Zarrías para que explique su relación personal con Díez y con los otros investigados.

El magistrado Arturo Zamarriego ha dictado tres autos, fechados el 17 de enero y a los que ha tenido acceso EFE, en los que acepta o deniega diferentes diligencias solicitadas por las acusaciones.

En uno de ellos acepta en parte la petición del PP de que declare el exidirigente socialista Gaspar Zarrías, a quien cita como testigo el próximo 16 de abril "para que manifieste su relación personal con los investigados en esta causa" y con la entidad Zaño Sociedad Consultora S.L.

El PP argumentó que Zarrías administra la citada sociedad y tuvo contratada a Leire Díez entre junio y octubre de 2024 para que investigara sobre los ERE de Andalucía, por lo que solicitó que declarase como imputado.

El juez del órgano que ahora se denomina Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid. Plaza número 9 (antiguo juzgado de instrucción 9) le cita como testigo -como propuso la Fiscalía- y advierte de que si no comparece se enfrentará a una multa de entre 200 y 5.000 euros. También pide a la Policía Judicial que localice su domicilio, puesto que no le consta.

Zamarriego también ordena, en otro de los autos, que declaren como testigos -el 16 y el 24 de abril- tres personas "que pueden esclarecer las reuniones controvertidas" que se investigan en esta causa, una diligencia solicitada por HazteOír.

Asimismo da traslado a la Fiscalía y al resto de partes personadas para que decidan sobre la solicitud de la organización Hazte Oír de ampliar la querella que dio pie a este procedimiento, en el que actualmente se investiga a Leire Díez, al empresario Javier Pérez Dolset y el periodista Pere Rusiñol por los presuntos delitos de cohecho y tráfico de influenciuas.

Sobre el resto de diligencias solicitadas por las acusaciones populares, el magistrado las rechaza argumentado que ya se han practicado o que no son necesarias ni pertinentes.

El juez rechaza que se personen Ábalos y Koldo

Así acuerda inadmitir -como dijo la Fiscalía- las personaciones solicitadas por el ex ministro José Luis Abalos y su ex asesor Koldo García porque, explica, se limitan a argumentar que Leire Díez "habría manifestado tener bajo su control la defensa jurídica de los denunciantes, investigados en otros procedimientos judiciales, con el supuesto objetivo de beneficiar al PSOE", aportando solo informaciones periodísticas.

Tampoco admite la personación del autodenominado sindicato Manos Limpias al concluir que "no considerarse perjudicado ni ofendido directo por los delitos objeto del presente procedimiento, como señala el Ministerio Fiscal, pues solo hay meras alusiones en artículos periodísticos a un procedimiento seguido en Badajoz".

Descarta asimismo varias peticiones del PP, especialmente la entrada y registro de Zaño Sociedad Consultora, al no considerarlas útiles o directamente excesivas, ya que "exceden del objeto de la presente instrucción" y la dilatarían innecesariamente.

Tampoco acepta la petición de Vox de que declare el teniente de la Guardia Civil Antonio Balas, ya que "aunque la presente causa versa, indiciariamente sobre la búsqueda de información sobre la actuación profesional de dicha persona y sobre la UCO, no consta que el mismo presenciara reuniones con tal fin ni que tenga conocimiento directo de las mismas".

En uno de los autos el magistrado explica que la acusación popular que ejerce Hazte Oír ha solicitado numerosas diligencias, algunas de las cuales ya se han acordado, como el requerimiento al PSOE para que informara sobre la relación que tuvo y tiene con la investigada, y si hubo pagos de alguna prestación económica por sus posibles servicios.

También se ha acordado la declaración del exdirigente socialista Santos Cerdán, del actual secretario de Estado de Telecomunicaciones, Antonio Hernando, y del empresario Alejandro Hamlyn para el 2 de febrero, así como solicitar al Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional para que remita copia de la documentación incautada en la causa que también sigue contra Leire Díez.