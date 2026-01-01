La izquierda alternativa encara 2026 inmersa en tensiones con el PSOE y en pleno choque por el ciclo electoral

La izquierda alternativa encara el año 2026 inmersa en tensiones con el PSOE y también inmersa en choques internos ante el próximo ciclo tras encallar el intento de frente amplio en Aragón, con riesgo de división de candidaturas en también en Andalucía y Castilla y León.

Las divergencias a nivel nacional siguen arreciando entre los partidos estatales, pese a que el nuevo año también llega con planes de movimiento para intentar vías de unidad o, al menos, minorar lo máximo posible la fragmentación electoral.

El último tramo de 2025 se ha cerrado con una grieta dentro del Gobierno a cuenta de la crisis abierta por los casos de presunto acoso sexual y corrupción que salpican al entorno del PSOE y que derivó en la exigencia de Sumar de relanzar al Ejecutivo.

La reunión de PSOE y los partidos de Sumar del 19 de diciembre, limitada a dirigentes orgánicos de estas formaciones, no cerró el conflicto y el socio minoritario dirigió reproches de "inmovilismo" al ala socialista con acusaciones de "bunkerización" en La Moncloa. Por ello, demandaron que se convoque una nueva reunión de la comisión de seguimiento del pacto de gobierno.

Además, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, demandó una remodelación en profundidad del Ejecutivo que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha descartado al limitarse a reemplazar a la exministra Pilar Alegría, que será candidata a los comicios de Aragón.

Pese a ello, Sánchez ha empleado un tono conciliador con su socio, defendiendo la validez de la coalición, aunque el titular de Transporte, Óscar Puente, afeó esta exigencia de Díaz.

Las divergencias en vivienda han sido una constante durante el año, con críticas de falta de valentía de Sumar al PSOE para desplegar iniciativas de intervención del mercado por el alza de precios. Mientras, los socialistas han desoído la propuesta de su socio de aprobar antes de que concluyera 2025 un decreto de medidas de vivienda con la prórroga de 600.000 contratos que vencen con el arranque del año nuevo.

El último choque dentro del Gobierno ha emergido a través de la excepción concedida a Airbus respecto al decreto que prohíbe compra de material y tecnología militar procedente de Israel, a la que se ha opuesto Sumar mediante objeciones presentadas por sus ministros.

La cuestión del gasto militar ha sido otro cisma habitual durante 2025, con Sumar también rechazando aprobaciones de inversión, pero sobre todo con Podemos, que ha acusado de deriva belicista al Gobierno y ha llegado a tachar de "señor de la guerra" a Sánchez.

Aparte, los 'morados' dan por "muerta" la legislatura, acusan al Ejecutivo de inacción social, sobre todo en vivienda, y ya no se consideran socios de investidura del presidente, al que recriminan falta de medidas y explicaciones ante los indicios de presunta corrupción a los exsecretarios de Organización Santos Cerdán y José Luis Ábalos. También han afeado al resto de socios progresistas cierta indulgencia ante estos casos que salpicas a excargos socialistas.

Aragón reabre las disputas tras el buen resultado en Extremadura

Mientras, las elecciones extremeñas supusieron para la izquierda romper con la tendencia a la baja que venía arrastrando desde 2019 y registrar un buen resultado mediante la coalición Unidas por Extremadura, conformada por Podemos e IU sin concurso de Sumar. Esta coalición fue la única lista alternativa al PSOE y casi doblo escaños, al pasar de cuatro a siete ante le hundimiento de los socialistas.

Sin embargo, la experiencia extremeña queda reducida por ahora a caso aislado dado que las intenciones de una candidatura de unidad saltaron por los aires en Aragón con la división del espacio en tres candidaturas independientes: Chunta Aragonesista, Podemos y la confluencia entre IU y Sumar.

El naufragio de un frente amplio ante la cita con las urnas el 8F ha reavivado las desavenencias que mantienen Podemos, IU y Sumar a nivel estatal, con reproches cruzados entre las dos primeras formaciones que se acusan mutuamente de que fracasara las negociaciones para una lista conjunta.

Cruce de reproches y acusaciones

Por ejemplo, los 'morados' afean a IU el intento de rescatar a Sumar, al que acusan de estar subordinado al PSOE y ser un proyecto fracasado, mientras voces de IU como la dirigente de IU Amanda Meyer acusaron abiertamente a la dirección estatal de Podemos de vetar una propuesta de preacuerdo de sus respectivas federaciones para tratar de confluir.

Mientras, en el lado de la coalición Sumar se produce una fisura dado que CHA competirá electoralmente con IU y el partido creado por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que evita por su parte quedar orillado como pasó en Extremadura aunque no logra ser motor para forjar listas unitarias.

Aparte, en las elecciones en Aragón volverá a poner de manifiesto si las fuerzas estatales se recomponen o pierden terreno frente a una fuerza de ámbito autonómico, como ya pasó en Galicia o Euskadi.

La situación de dispersión electoral también es ahora la tónica en las próximas citas, dado que en Andalucía también existe el riesgo de que haya tres listas de la izquierda más allá del PSOE. Y es que ahora IU y Sumar apuestan por reeditar la coalición 'Por Andalucía' sin esperar a Podemos al que siguen ofreciendo mano tendida.

Podemos, a su vez, confirman que estarán en esta cita con independencia de la fórmula electoral con la que concurran mientras que Adelante Andalucía también se presentará con su propia candidatura.

En Castilla y León tampoco se antoja fácil una lista de unidad. De momento, IU ha retrasado a enero su refrendo del acuerdo con Sumar para intentar convencer a Podemos de emular un frente amplio al estilo de Extremadura. Mientras, la dirección autonómica ofrece una coalición si Sumar queda fuera de la ecuación.

A nivel estatal también se vislumbran estrategias de cara a las generales, en un contexto con diversos sondeos que apuntan a un alza del bloque de la derecha.

IU presenta una propuesta de frente amplio

Es el caso de Podemos, que ya desveló que su apuesta como candidata es la eurodiputada y exministra de Igualdad Irene Montero y plantea alianzas con las fuerzas que se opongan a la deriva del Gobierno.

A su vez y en una reciente entrevista con Europa press, el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, situó en enero el inicio de "una nueva propuesta de frente amplio" que partirá del "espacio político actual que soporta parte del Gobierno", en alusión a fuerzas que componen el socio minoritario como la suya, Movimiento Sumar, Comunes o Más Madrid.

Su tesis es que con el ciclo electoral tienen que acelerarse la propuesta de una candidatura unitaria en la izquierda que no repita errores cometidos en el paso, en referencia a las coaliciones Sumar y Unidas Podemos.

Por otro lado, Yolanda Díaz aún no ha desvelado aún si tiene intención de aspirar de nuevo a ser candidata mientras sectores de la confluencia perciben que está tratando de rearmarse políticamente.Dentro del debate sobre el futuro de la izquierda alternativa ha irrumpido también el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, quien lanzó la posibilidad de una lista plurinacional para las próximas generales, aunque desde los partidos estatales limitan su propuesta a una mera reflexión personal que descarta la dirección de su propia formación.

En una línea similar el exportavoz republicano en la Cámara Baja Joan Tardà ha defendido que ERC se presente en coalición con Comunes, la CUP, y "todas las izquierdas a la izquierda del PSC" en las próximas elecciones al Congreso, así como también en las próximas elecciones al Parlament, al considerar que en estos momentos no tiene sentido tantas listas diferentes en la izquierda.