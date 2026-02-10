IU, Sumar, Más Madrid y Comunes lanzan su alianza de izquierdas el 21 de febrero

IU, Sumar, Más Madrid y Comunes lanzarán su alianza de izquierdas para las elecciones generales el próximo 21 de febrero en un acto que tendrá lugar en Madrid. El objetivo de esa alianza es construir un espacio "solido y confiable a lo largo del tiempo" que permita a las izquierdas transformadoras y plurinacionales del Estado encontrarse".

Su voluntad, según las citadas fuentes, es fortalecer la alianza que ya han desarrollado en estos años de gobierno, aprender de los errores y potenciar los aciertos.

Para ello, pretenden partir del reconocimiento de las diferencias, trabajando "fraternalmente" por un horizonte común que quieren "abrir al conjunto de las fuerzas políticas y sociales" que están hoy preocupadas por el futuro del país y que quieren, sobre todo, seguir "conquistando derechos".

IU, Más Madrid, Comunes y el movimiento Sumar, formaciones que han trabajado "con discreción" en este proyecto desde hace varios meses, sostienen que quieren trabajar por un nuevo horizonte de país desde la organización y la movilización en la calle.

Esta iniciativa se inició, añaden las citadas fuentes, con la formalización de un órgano de coordinación política permanente por parte de las cuatro fuerzas que forman parte del Gobierno de España.

Junto a ello se organizaron una serie de grupos de trabajo con el objetivo de avanzar en una propuesta conjunta, que el próximo día 21 dará su primer paso público en un acto conjunto.

Consideran que es el momento de la apertura, de la generosidad, de la pluralidad, del acuerdo y de la fuerza compartida, un primer paso de un proyecto en el que van a ir "más allá", concluyen las fuentes.

Podemos reitera su no a ir junto a Sumar pero tiende la mano a IU

Por su parte, la líder de Podemos, Ione Belarra, ha reiterado su rechazo a volver a ir en coalición con Sumar, el partido de Yolanda Díaz, pero ha tendido la mano a IU para "reconstruir esa izquierda de transformación que existía con Unidas Podemos".

Belarra ha dicho que prefieren no entrar en "cuestiones internas de Sumar" ya que, en su opinión, es Sumar y el resto de partidos en el Gobierno de coalición con el PSOE los que deben explicar en qué consiste este nuevo proyecto.

No obstante, ha dicho que en Podemos llevan tiempo intentando "volver a poner a la izquierda en pie" y que quieren "participar de las candidaturas más amplias posibles", una ecuación en la que incluyen a IU, pero no a Movimiento Sumar.

"Estamos abiertas a tejer alianzas que nos permitan fortalecer esa izquierda transformadora y que nos permitan construir y reconstruir esa izquierda de transformación que existía con Unidas Podemos", ha declarado, en alusión a la antigua coalición entre Podemos e IU.

Fuentes de Podemos han dejado claro que para ellos Sumar no representa lo que denominan la "izquierda transformadora" ya que, a su juicio, el partido de Yolanda Díaz es fruto de una operación política para construir una izquierda plegada a los intereses del PSOE.

Estas mismas fuentes no han aclarado con qué formaciones están hablando para intentar tejer una candidatura de unidad, pero han insistido en que están dispuestos a volver a ir en coalición con IU.

Maíllo no cree que Yolanda Díaz deba dar un paso al lado

Por su parte, el coordinador general de IU, Antonio Maíllo, ha asegurado que la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, de Sumar, no tiene que dar un paso al lado "porque todos somos necesarios" en la alianza de izquierdas.

Tras asistir a las concentraciones de agricultores en Sevilla, Maíllo ha afirmado que "nadie solo es suficiente", por lo que ha dicho que la iniciativa es "un abrazo a todos y todos seguimos siendo necesarios en este proceso", cuyo objetivo es "reactualizar y renovar un contrato social con la gente progresista de izquierda".

Según Maíllo, millones de personas "quieren seguridad, certidumbre y esperanza de que aquí no nos resignamos a que la extrema derecha tenga que gobernar en España", y por tanto "estamos dispuestos a arremangarnos para construir una alternativa de país, absolutamente actualizada, y en la que empezamos la casa por los cimientos".

El dirigente de IU considera que las buenas casas tienen que empezar por los cimientos, de forma que las que tienen solidez "son aquellas que tienen cimientos, y los cimientos son aquellas organizaciones políticas, personas importantes de la izquierda que también aportan y personas independientes que están inquietas".

"Y después se decidirá quiénes de esa casa dirán quienes abran y cierren las puertas", ha recalcado el coordinador general de IU.