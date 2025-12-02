Un hombre de 74 años que murió tras pasar toda la noche mojado, víctima 230 de la dana en Valencia

La juez de Catarroja (Valencia) que instruye la causa sobre la gestión de la dana de Valencia ha acordado incluir a un hombre de 74 años, que estuvo mojado toda la noche del 29 al 30 de octubre de 2024 en su vivienda de una planta baja de Catarroja y falleció unos días después, como la víctima número 230.

Según un auto dictado este martes por la juez, la permanencia de la víctima "en agua fría, con una limitación de su capacidad de movimiento y un estrés físico" derivó en que el hombre, que padecía patologías previas, sufriera un tromboembolismo pulmonar, lo que, como afirma el informe forense, conllevó finalmente su fallecimiento en fecha de 3 de noviembre de 2024, en el hospital La Fe de Valencia.

La instructora refiere en su resolución las conclusiones de un informe forense que establecen un nexo causal entre esa muerte y las inundaciones que asolaron el citado municipio de la comarca de l'Horta Sud el 29 de octubre de 2024.

El fallecido, que vivía en una planta baja, estuvo mojado toda la noche como consecuencia de la entrada de agua en su vivienda y no pudo "refugiarse ni acudir a otro lugar", explica la magistrada.

Este fallecimiento se suma al ya reconocido previamente en la causa de la víctima número 229, una bebé de ocho meses que no llegó a nacer por la muerte de su madre en el término municipal de Riba-roja de Túria a causa de las inundaciones y que ya ha sido inscrita en el Registro Civil.

Además, la jueza recuerda en la resolución, fechada y notificada a las partes del procedimiento este mismo martes, que hay otras nueve posibles víctimas en "proceso de análisis" después de que sus familiares hayan solicitado que sean reconocidas como víctimas oficiales de la dana.