Donde habita el olvido: sin huellas, con indicios

Detrás de toda muerte hay una investigación forense. Este muerto tiene cincuenta años de ‘vida’ fúnebre. La mayoría de sus huellas han sido borradas, pero quedan sus indicios. Con Franco se ha aplicado lo que los romanos llamaban ‘Damnatio memoriae’, la condena al olvido. Cuando el Senado romano decretaba esa medida, se procedía a eliminar todo lo que recordara al condenado: imágenes, monumentos, inscripciones, hasta su nombre. Un olvido curioso porque el nuevo ‘Senado’ que aplica esta damnatio memoriae sobre el dictador no deja de nombrarlo, de evocarlo, de ‘televisarlo’.

Puerta de Jerez. En el Palacio de Yanduri convivieron muchos años dos placas. La primera, en la fachada del edificio. La colocó el Ayuntamiento el 16 de julio de 1964, los llamados 25 Años de Paz, ominosa paz. “En este Palacio estableció su primer cuartel general el Excmo. Sr. D. Francisco Franco Bahamonde, generalísimo de los Ejércitos españoles, el día VII de agosto del año del Señor de MCMXXXVI”. Todo en número romanos, eso sí. 7 de agosto de 1936, recién llegado de África.

Franco instaló su cuartel general en el palacio de Yanduri el 7 de agosto de 1936.

Esta placa fue retirada en 2017. En la esquina con San Gregorio se mantiene esta otra: “En este lugar nació el día 26 de abril de 1898 Vicente Aleixandre, premio Nobel de Literatura 1977. La ciudad dedica este homenaje al poeta que cantó la grandeza del hombre en la armonía del Universo. Sevilla 1978”. Aleixandre nace el mismo año que Lorca y Dámaso Alonso. Los tres aparecen en el conjunto escultórico dedicado a la generación del 27 en el que también figura Joaquín Romero Murube, que fue hasta su muerte en 1969 el arquitecto-conservador del Alcázar donde se alojaban Franco y su esposa cada vez que venían a Sevilla. El edificio es ahora sede de la Fundación Yanduri y sólo aparece en su fachada la palabra Santander en referencia a la entidad bancaria que tiene allí su sede.

El mismo año 1964 que el Ayuntamiento coloca la placa en el que fue primer cuartel general de Franco tras la sublevación, el Caudillo vuelve a Sevilla para asistir a la coronación canónica de la Macarena. La ceremonia tuvo lugar el 31 de mayo. El lugar previsto era la Plaza de España, pero un tremendo aguacero obligó a hacerlo en la Catedral.

Permanecen a su lado los nombres de Felipe V, Bueno Monreal o Vicente Aleixandre

En la Basílica de la Macarena una placa recuerda ese memorable día, siendo arzobispo de Sevilla José María Bueno Monreal y padrinos de la coronación el Ayuntamiento y las hermanas de la Cruz. Se nota debajo el borrado del resto de la inscripción: “Realzó con su presencia tan solemne ceremonia Su Excelencia el Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, don Francisco Franco Bahamonde, y el Gobierno de la nación española”.

Asistió con su esposa a la coronación canónica de la Macarena el 31 de mayo de 1964.

Bueno Monreal había llegado a la diócesis una década antes, relevando al cardenal Segura, la cólera de Dios que había prohibido el cine en el Seminario y el Miserere de Hilarión Eslava. La coronación fue en cumplimiento de un Breve dictado por Juan XXIII el 17 de febrero de 1963, meses antes de morir. Pablo VI elevó el templo a Basílica Menor en 1966 y Juan Pablo II beatificó en 1982 a la fundadora de las Hermanas de la Cruz, madrinas de la coronación. Dos semanas después de la coronación, Franco vio en el palco del Bernabeu el gol de Marcelino al ruso Yashin que le dio a España la primera Eurocopa.

Un año después, en 1965, Franco vuelve a Sevilla para la solemne inauguración del edificio de la Universidad de Sevilla en la Antigua Fábrica de Tabacos, después de la rehabilitación de los arquitectos Antonio Delgado-Roig y Alberto Balbontín. Una década antes se produjo el traslado de Filosofía y Letras. En el patio de Maese Rodrigo había dos placas. Se conserva la de la derecha, donde aparecen en caracteres latinos los nombres de Felipe V, que entre 1729 y 1733 trasladó la Corte a Sevilla, y el arquitecto flamenco Sebastian Van der Beer, que diseñó la originaria Fábrica de Tabacos, además de firmar proyectos como el palco real de la Maestranza, la casa de la Moneda o el último tramo de la Torre del Oro.

Franco no tuvo la suerte del rey nacido en Versalles o el arquitecto de Bruselas. Con los habituales números romanos (MCMLVV) aparecían las palabras Franco Hisp Duce, una denominación mussoliniana. Franco no fumaba ni cursó estudios universitarios. Era más de Academias. La lápida en la que aparecía el nombre de Franco se tapó con un lienzo.

1968 fue un buen año para el barrio de Los Remedios. Estrenó un nuevo puente y uno de sus vecinos, Manuel Ferrand, ganó el premio Planeta con la novela ‘Con la noche a cuestas’. El puente se inauguró el 23 de junio de 1968, un mes después del mayo francés, con el nombre de puente del Generalísimo. Acudió Franco con casi todo su Gobierno. Una visita de tres días llena de solemnidad y de inauguraciones, incluido el tramo de la Nacional IV que unía Sevilla con Dos Hermanas. En el otro extremo del puente, la Avenida Carrero Blanco pasó a denominarse Adolfo Suárez. En el mojón de la parte que da al paseo Colón figuraba la inscripción que recordaba la visita. Borrada de forma burda, han colocado las palabras Puente de Los Remedios y el año en números romanos (MCMLXVIII), además del símbolo del NO&DO, que no se refiere precisamente al Noticiario del franquismo sino al símbolo de la ciudad.

El puente comunica con uno de los accesos al Parque de María Luisa. Convive con el Costurero de la Reina de Juan Talavera, la Diana Cazadora de Ricardo Suárez y el monumento a Juan Sebastián Elcano esculpido por Antonio Cano Correa. El cuarto centenario de la Primera Vuelta al Mundo de Magallanes y Elcano se conmemoró entre 1919 y 1922. Entre los 27 y los 30 años de Franco, muy poco antes del comienzo de la Dictadura de Primo de Rivera.

Felipe V, Sebastian Van der Beer, Bueno Monreal o Vicente Aleixandre siguen en la Universidad, la Macarena y el Palacio de Yanduri. De todos ellos y del puente de Los Remedios fue borrado el nombre de Franco. Pero que no figure su nombre no significa que no estuviera en esos lugares el 7 de agosto de 1936, el 31 de mayo de 1964 o el 23 de junio de 1968.