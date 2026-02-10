Guardiola, candidata a la investidura el 3 de marzo sin el apoyo de Vox

La presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola, concurrirá al debate de investidura en la Asamblea como candidata para repetir como jefa del Ejecutivo regional, aunque hasta el momento no cuenta con los apoyos suficientes para lograrlo.

Guardiola ha mostrado su confianza en que un acuerdo con Vox es posible para cuando se convoque esa sesión de investidura, con el 3 de marzo como fecha máxima para su celebración. "Yo voy a trabajar para que sea factible (un acuerdo con Vox) y para que el día de la sesión de investidura podamos iniciar el camino para tener un gobierno fuerte, estable y que ofrezca resultados y mejore la vida de la gente, que es para lo que estamos aquí", ha reconocido.

Guardiola ha insistido en que quiere alcanzar un acuerdo con Vox "proporcional". "Quiero llegar a un acuerdo, tiene que ser un acuerdo proporcional y en eso estamos dispuestos a trabajar hasta el último minuto para que sea bueno para todos". Y ha asegurado que afrontará el debate de investidura en la Cámara extremeña "con mucha ilusión, con muchas ganas, con sentido de la responsabilidad, con la mano tendida, por supuesto, a la oposición y ofreciendo diálogo a toda la sociedad civil".

"Extremadura y los extremeños merecen tener un gobierno y yo estoy preparada para ofrecérselo", ha aseverado, al tiempo que ha subrayado que su deseo es "acabar con el bloqueo político e institucional en el que está asumida la región, porque Extremadura no puede esperar".

Guardiola ha subrayado que pasado 21 de diciembre los extremeños "hablaron alto, hablaron muy claro", otorgando un 43,2% de "confianza" al PP, de tal modo que su partido sumó "más que toda la izquierda junta", obtuvo "más votos" que la segunda fuerza y la tercera juntas, Guardiola ha considerado que por tanto le "corresponde formar gobierno". "Ese es mi deber y eso es lo que dijeron los extremeños", ha apuntado.

La presidenta extremeña en funciones ha reiterado su posicionamiento de que "todos" los grupos parlamentarios en la Asamblea tienen "una alta responsabilidad" de "dejar a un lado la crispación, la polarización y las palabras gruesas y centrarse en lo verdaderamente importante que es el interés de Extremadura y de los extremeños".

Todo esto lo ha enmarcado Guardiola en una situación actual de la comunidad en la que con su gobierno se están "sentando las bases de un cambio que es real, de un cambio que se nota, que la gente lo nota", de tal modo que Extremadura "ya no es una región que está a la cola de todos los ranking, ya no es una región que se resigna que la miren con condescendencia".

Negociación con Vox

En cuanto a si confía en un acuerdo con Vox para su investidura, Guardiola ha señalado que está "trabajando" en ello, de tal modo que -ha recordado- el pasado miércoles por la noche envió un correo electrónico con documentación a Vox y en el que solicitó también fechas para poder mantener una reunión, aunque "aún no" ha recibido respuesta por parte del partido de Santiago Abascal.

En todo caso, ha subrayado que ella lo que espera es poder sentarse a negociar "cuanto antes" con Vox para poder "debatir" y "poder cerrar un acuerdo", porque "es lo que necesita Extremadura"; y ha rehusado ofrecer detalles de la negociación. "Ahora mismo la negociación la queremos llevar con la máxima discreción", ha expresado.

No obstante, ha añadido a preguntas de los medios que lo que pone encima de la mesa Vox en la negociación es "el cumplimiento de la totalidad de su programa político, más puestos en el Ejecutivo, en el Legislativo y una serie de cargos" que, en su opinión, "no reflejan la proporcionalidad que se dijo en las urnas".

Pese a ello, ha remarcado que ella quiere "llegar a un acuerdo" con Vox para su investidura pero que éste "tiene que ser un acuerdo proporcional". "Y en eso estamos dispuestos a trabajar hasta el último minuto para que sea bueno para todos", ha ahondado.

Acuerdo presupuestario

Igualmente a preguntas de los medios, María Guardiola ha insistido en que su objetivo es "acabar con el bloqueo político e institucional" actual en Extremadura, algo que según ha afirmado pasa por contar con un presupuesto que permita "impulsar las políticas que están transformando la región". "Por tanto, no tendría sentido un acuerdo de investidura si no hay un acuerdo presupuestario", ha señalado, para a continuación recalcar que ella quiere "estabilidad" para la comunidad.

En cuanto a si teme que pueda llegar a un pleno de investidura sin un acuerdo con Vox y que, por tanto, pueda ser rechazada su candidatura, la 'popular' ha declarado que lo que ella quiere es que se puedan sentar "a trabajar de una vez por todas" y que se piense "en esta región y no en los intereses nacionales que tengan los partidos".

Así, ha reiterado que su mano "está tendida, no ha dejado de estarla" y que se encuentra "a la espera de que Vox conteste".

Por otro lado, sobre si ella se plantea solicitar al PSOE que facilite su investidura en caso de que no prospere un acuerdo con Vox, ha recordado que ella ya llamó "a otra puerta" (en alusión al PSOE), pero que en Extremadura actualmente "hay muchos PSOE".

"Yo si el PSOE de Extremadura son muchos PSOE y están divididos y entienden que no han sido llamados, no es mi culpa ni mi responsabilidad. Yo he hecho las llamadas a las personas que las tenía que hacer y he pedido la responsabilidad que creo que tienen que tener y la altura política en un momento como éste, donde la región necesita que todos rememos a favor", ha añadido.

Vox pide garantías de cambios reales

Por otro lado, cuestionada sobre que el líder de Vox, Santiago Abascal, defiende que un acuerdo en Extremadura con el PP es posible siempre que haya garantía de cambios reales en las políticas, María Guardiola ha indicado que en la propuesta que el PP ha realizado a dicha formación hay medidas que "por supuesto" está dispuesta a "cumplir acompañadas del presupuesto correspondiente para poder llevar a efecto esas medidas".

Finalmente, en cuanto a la fecha de celebración de su debate de investidura en la Asamblea, Guardiola ha indicado que, teniendo en cuenta que "no" tiene un "acuerdo" con Vox aún para sacarla adelante, intentarán "agotar los plazos para poder tener margen y llegar a esa sesión, si puede ser, con un acuerdo firmado", con el 3 de marzo como fecha "límite", aunque no ha descartado que ese pleno se pudiera celebrar antes en caso de que hubiera un "acuerdo previo" ya con Vox.