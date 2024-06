Gobierno y PP se reúnen esta tarde en Bruselas para tratar de cerrar un acuerdo sobre el CGPJ

El Gobierno, representado por el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y el dirigente del PP Esteban González Pons se reunirán este martes en Bruselas junto a la vicepresidenta de la Comisión Europea, Věra Jourová, para tratar de cerrar el acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Fuentes del Partido Popular han informado a los medios sobre este encuentro, que se producirá a las 16:30 en la sede de la Comisión, con la intención de "avanzar en la renovación del CGPJ y en la mejora de la independencia de la Justicia en nuestro país", según señala el partido de Alberto Núñez Feijóo.

El encuentro se produce un día después de que la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo pidiera a PSOE y PP "responsabilidad" para que encuentren el "remedio imprescindible" que permita la renovación del Consejo "sin más demora", ya que hasta la fecha "nada han hecho" y el perjuicio es "enorme".

En un escrito firmado por 33 magistrados, la Sala de Gobierno subraya que ese perjuicio afecta "a la Constitución y a la Ley Orgánica, pues ambas se incumplen manifiestamente nada menos que por las Cortes Generales".

"Después, al propio Consejo y, desde luego, al Tribunal Supremo y a los demás tribunales, pues no parece importar privarles de los magistrados que han de integrarlos o presidirlos. Y, por esa razón, se daña al Poder Judicial en su conjunto", añadió la Sala.

Este martes, el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha subrayado que su partido no ha "renunciado" a sus condiciones para renovar el órgano y ha incidido en que el nombramiento de nuevos vocales debe darse "al mismo tiempo" que el cambio en el sistema de elección de los mismos. Ha recalcado que debe haber mediación de la Comisión Europea y dejado claro que si no es posible un acuerdo que "sea bueno para España", no habrá pacto.

Por su parte, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha asegurado que el tono de las conversaciones que su partido y el PP están manteniendo está siendo "cordial, correcto y positivo", aunque ha evitado concretar y "especular" en qué se basará un posible pacto "porque la discreción es la mejor compañera de una buena negociación". "La mejor compañera es la discreción, así que vamos a ser discretos, vamos a hacer que sigan las conversaciones, que sigan las negociaciones y esperemos que lleguen esta vez sí a buen puerto en un tiempo no muy lejano", ha agregado.

Este domingo concluyó el ultimátum que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, dio al PP para acordar la renovación del Consejo en el mes de junio. Si no hay acuerdo, planteará una reforma legal que -apuntó- puede afectar a la facultad de nombrar magistrados.