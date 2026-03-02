El Gobierno aclara que Andalucía no presta asistencia a EE.UU. para sus ataques a Irán

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha querido lanzar este lunes "un mensaje de tranquilidad" respecto a la "presunta utilización de las bases" militares de Estados Unidos en las localidades andaluzas de Rota (Cádiz) y Morón de la Frontera (Sevilla), porque "en ningún momento se ha activado" su uso para participar en los ataques aéreos que el país norteamericano ha iniciado conjuntamente con Israel este pasado fin de semana contra Irán.

En una atención a los medios, la vicepresidenta ha querido aclarar que desde las bases de Rota y Morón no ha habido ningún tipo de asistencia a Estados Unidos para sus ataques a Irán. A la pregunta de si se van a "incrementar los niveles de seguridad de las bases militares en España", María Jesús Montero ha respondido que no tiene "comunicación ninguna por parte de la embajada norteamericana ni ningún movimiento en relación con las bases", y ha apuntado que ella cree que "en este momento las bases norteamericanas que puedan tener un mayor refuerzo de la seguridad por Estados Unidos son las próximas a la zona" de conflicto.

Montero ha informado sobre la monitorización a los cerca de 30.000 españoles que se encuentran en la zona, con los que se tiene "un contacto permanente, directo". Ha indicado que desde el Gobierno se tiene un control "minuto a minuto" de lo que ocurre, "no solo por la afectación propia que pudiera tener en otras partes no tan próximas a la zona de conflicto, sino por los españoles que están en este momento en aquella zona y que quieren ser evacuados y llegar cuanto antes a sus familias".

La también secretaria general del PSOE de Andalucía ha querido trasladar un mensaje de tranquilidad a los familiares de los andaluces que se encuentran próximos a la zona, pues "los tenemos ubicados, protegidos", y "los servicios diplomáticos están encima de cualquier persona que en este momento esté viviendo" o "de turista en la zona de conflicto".

Posicionamiento del Gobierno central

La viceperensidenta ha dado algunos apuntes desde el Gobierno: "No compartimos el régimen iraní, pero igualmente decimos que, desde luego, la solución a los problemas internacionales se tiene que producir en los organismos multilaterales y por la vía diplomática".

La 'número dos' del Gobierno de Pedro Sánchez ha defendido también que España "ha demostrado durante todos estos años estar en el lado correcto de la Historia", y parte de la premisa de que "el orden internacional que tenemos hay que preservarlo", así como "la integridad territorial de los países". La vicepresidenta ha remarcado que "no se puede trabajar ni se puede impulsar la 'ley del más fuerte'", del que "tiene más potencia de fuego o más capacidad, mayor alfombra roja para entrar en los sitios".

Tras remarcar que desde el Gobierno de Pedro Sánchez "no vamos a compartir esa forma de solucionar los conflictos internacionales", la vicepresidenta ha agregado que desde el Ejecutivo creen que "el diálogo, la palabra, la diplomacia está para eso, para jugar un papel clave".

Montero ha sostenido que "es muy importante que en este momento defendamos, salvaguardemos ese derecho internacional que ha sido tan de paz para todos estos años desde la Segunda Guerra Mundial", y ha agregado que desde el Gobierno hacen "un llamamiento a esa desescalada de todos los bandos que permita que podamos ir a una mesa a discutir los temas civilizadamente".

La vicepresidenta ha querido subrayar que por parte del Gobierno de España "no compartimos" el actual "régimen iraní", pero también entienden que, "por supuesto, no se puede entrar en los países por la fuerza", y que "tenemos que volver a restaurar las reglas con las que nos hemos dotado", con las que "Europa ha disfrutado de tantos años de paz", según ha abundado antes de apostillar que "esperemos que en estos días vaya bajando esa tensión".