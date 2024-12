García-Page no se fía "ni un pelo" de los pactos del PSOE y ERC: "No nos vamos a dejar timar"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha asegurado que "no se fía ni un pelo" de los acuerdos en materia de financiación alcanzados entre el PSOE y ERC, ha pedido "ver los documentos", al tiempo que ha avisado que "actuará en todos los frentes", pues "no nos vamos a dejar timar".

El titular del Gobierno castellanomanchego ha hecho estas consideraciones durante la inauguración de la Escuela Infantil que ha estrenado la localidad conquense de Talayuelas, desde donde ha advertido de que no va "a retroceder ni un milímetro".

"Y además, no nos vamos a dejar timar. Quiero dejarlo muy claro, y que sepan que no me fío ni un pelo, ni de lo que dicen, ni de lo que pactan. Queremos ver los documentos, y actuaremos en consecuencia en todos los frentes, porque aquí no jugamos al ser o no ser".

García-Page ha apuntado que Castilla-La Mancha necesita dinero para seguir avanzando, por ejemplo en la universalización de la gratuidad de la educación de 0 a 3 años.

"Que nadie se engañe. Las comunidades autónomas no pagamos impuestos, de manera que nosotros no tenemos por qué entender esa lógica que dicen, es que esta región pone tanto, tiene que recibir tanto. Quien lo pone es la gente. Los impuestos los pagan los ciudadanos y las empresas", ha precisado.