Feijóo ataca a Sánchez por el caso Salazar: "No es un caso aislado sino un código de conducta"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha atacado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, con el caso Salazar que ha afectado a su ex asesor en la Moncloa y ha advertido de que "no es un caso aislado" sino un "código de conducta", aludiendo a que han conocido "cuatro casos" del presidente de la Diputación Socialista de Lugo. En su turno, el presidente del Gobierno ha señalado que el "acoso laboral" es "un problema estructural" y "sistémico" y ha presumido de apoyar a las mujeres.

"Este Gobierno apoya a las mujeres, y si hay una amenaza, es la coalición negacionista que forma usted con el señor Abascal", ha espetado Sánchez al jefe de la oposición durante la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso.

Y como prueba de ello, Sánchez ha citado la subida del salario mínimo interprofesional que beneficia a mujeres trabajadoras, la revalorización de las pensiones conforme al IPC, la ley de paridad o el pacto de Estado contra la violencia de género.

Además, ha afirmado que "el acoso laboral" según una encuesta del Ministerio de Igualdad que se ha publicado hace pocos días "es un problema estructural, sistémico". "Una de cada tres mujeres manifiesta que ha sufrido acoso laboral en su entorno", ha relatado.

Sánchez también ha recordado que su Gobierno aprobó una ley que hace obligatoria a todas las organizaciones políticas también tengan que aprobar "protocolos antiacoso". "¿Qué es lo que han hecho ustedes, por ejemplo, con un supuesto caso de acoso en Algeciras, con el Ayuntamiento, el alcalde de Algeciras o el alcalde de Estepona? Lo mismo que hicieron en Ponferrada ante el caso Nevenka. Nada. Ninguna activación del protocolo", ha espetado al Grupo Popular.

"Su tiempo se ha acabado"

En su turno, Feijóo ha preguntado a Sánchez "qué atributos vio" en Santos Cerdán, Koldo García y Paco Salazar "para convertirles en sus hombres de confianza". "Los eligió a todos porque están hechos a su imagen y semejanza. Usted no es mejor que ellos", ha dicho al presidente.

En el caso concreto de Paco Salazar, apartado del partido y de su cargo en Moncloa tras las denuncias de acoso sexual, ha recordado que le ayudó en las primarias en Andalucía y "lo quería nombrar Secretario de Organización". "Y ahora le han pillado dando carpetazo a las denuncias, que algunos de ustedes dicen que son rencillas internas", ha manifestado.

Feijóo ha recalcado que el feminismo "no se predica, se practica". "La lección de feminismo se la debieron de explicar" a Sánchez "en los prostíbulos", ha manifestado, para añadir al presidente que "no huya más" porque su "tiempo se ha acabado".