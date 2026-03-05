España valora enviar apoyo militar a Chipre en el marco de la defensa europea

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha confirmado que el Gobierno valora prestar apoyo militar a Chipre en el contexto de la defensa europea, tras el ataque sufrido por la isla a manos de Irán. La titular de Defensa ha desmentido las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, quien aseguró que España no colabora, y ha recordado que el país participa activamente en la OTAN, en misiones de la ONU en Líbano y en la operación Atalanta.

Durante una entrevista en la Cadena Ser, Robles ha explicado que si la Unión Europea o varios de sus Estados miembros deciden enviar efectivos para defender la paz, España lo tendrá en cuenta y lo valorará, como hace en otras misiones internacionales. La ministra ha subrayado que España es un "aliado firmemente comprometido" con los marcos en los que participa: Naciones Unidas, la OTAN y la Unión Europea.

No obstante, la responsable de Defensa ha pedido prudencia y discreción en estos asuntos, insistiendo en que cualquier acción debe realizarse siempre bajo un marco internacional y en defensa de la paz. Ha diferenciado entre "misiones de ataque" y "misiones de defensa", destacando que no es casual que en España el departamento se denomine Ministerio de Defensa, mientras que en Estados Unidos se cambió de Departamento de Defensa a Departamento de la Guerra.

La postura del Ministerio de Asuntos Exteriores

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha asegurado en Radio Nacional que no hay ningún planteamiento concreto al respecto del envío de tropas a Chipre. Albares ha precisado que "cada cosa tiene un espacio distinto", diferenciando entre participar en un ataque contra Irán y colaborar en la defensa europea.

El jefe de la diplomacia española ha destacado que España es solidaria con sus socios de la Unión Europea en todo lo relacionado con garantizar la seguridad del espacio comunitario. Sin embargo, ha matizado que Robles no ha ido "mucho más allá" de valorar la posibilidad y ha recalcado que las cuestiones relacionadas con operaciones militares corresponden al Ministerio de Defensa.

Detección española del misil iraní derribado en Turquía

Margarita Robles también se ha referido al reciente derribo de un misil iraní por parte de baterías antiaéreas de la OTAN en Turquía. La ministra ha aclarado que no fue la batería española la que lo destruyó, pero sí la que "dio la información suficiente para que ese misil pudiera ser derribado".

La titular de Defensa ha recordado que España mantiene desplegados 1.000 militares en Líbano "en unas condiciones difíciles", además de contar con presencia militar en Irak y una batería Patriot en Turquía que monitoriza la situación en la región.

Desmentido a las críticas de Donald Trump

Robles ha aprovechado para desmentir categóricamente las afirmaciones de Donald Trump sobre la supuesta falta de colaboración de España. La ministra ha enumerado la presencia española en Turquía con la Alianza Atlántica, en Irak con la OTAN, en Líbano con Naciones Unidas y en la operación Atalanta, "una misión que se olvida".

La ministra también ha querido tranquilizar a las familias de los militares desplegados en la región, asegurando que esta misma mañana ha contactado con todos los contingentes. "Yo quiero tranquilizar a las familias, que son muy importantes, que sepan que están tomando todas las medidas de prevención", ha remachado Robles.