Los embalses en España alcanzan un récord histórico: al 77,3% de su capacidad por segunda semana consecutiva

Los embalses en España han alcanzado un nuevo récord histórico al situarse en el 77,3% de su capacidad total, según los datos publicados por el Ministerio para la Transición Ecológica. Esta cifra supone que las reservas hídricas del país almacenan actualmente 43.341 hectómetros cúbicos de agua de los 56.043 hm³ totales disponibles. Se trata del segundo registro consecutivo sin precedentes en tres décadas, impulsado por el incesante paso de borrascas sobre la Península Ibérica.

En tan solo siete días, los pantanos españoles han ganado 5.634 hectómetros cúbicos, lo que representa un incremento del 10,1% de la capacidad total del sistema. Este aumento supera incluso el récord registrado a principios de febrero, cuando la borrasca Leonardo provocó una subida de más de 4.500 hm³ en una semana. La situación actual contrasta notablemente con el mismo periodo de 2025, cuando la reserva se encontraba en el 58,1%, y también mejora sustancialmente la media de la última década, que se sitúa en el 53,5%.

Desde que existen registros semanales de reservas hídricas en 1988, solo episodios muy excepcionales habían alcanzado cifras similares. El más destacado fue el de enero de 2010, que hasta ahora ostentaba el máximo histórico. Los datos actuales demuestran que el tren de borrascas que atraviesa España está teniendo un impacto sin precedentes en la recuperación de los niveles de agua en prácticamente todas las cuencas del territorio nacional.

Situación por cuencas hidrográficas a 9 de febrero de 2026

La reserva hídrica se mantiene en niveles muy elevados en la práctica totalidad del territorio español, con la mayoría de las cuencas por encima del 70% de su capacidad. La cuenca de Tinto, Odiel y Piedras encabeza el listado nacional con un 95,2% de sus pantanos llenos, seguida muy de cerca por Galicia Costa, que alcanza el 94,88% de ocupación.

Las cuencas internas de Cataluña se sitúan en el 92,17%, mientras que el País Vasco interno registra un 90,48% de sus reservas. Por su parte, el Cantábrico Occidental alcanza el 89,59% y el Cantábrico Oriental el 86,30%, cifras que reflejan el intenso impacto de las precipitaciones en la cornisa norte peninsular durante las últimas semanas.

Entre las grandes cuencas hidrográficas, el Miño-Sil presenta un 84,92% de capacidad, seguido del Guadiana con un 84,54%. El Tajo se encuentra al 79,29%, el Duero al 76,79%, mientras que tanto el Ebro como el Guadalquivir rondan el 74% de sus reservas. Estas cifras suponen una situación sólida y estable en términos hídricos para las principales arterias fluviales del país.

Incrementos semanales más significativos en los pantanos

Todas las cuencas hidrográficas españolas han registrado incrementos en sus reservas durante la última semana, aunque con variaciones notables según las zonas. El mayor aumento se ha producido en Guadalete-Barbate, con una espectacular subida del 16,11%, seguido muy de cerca por el Guadalquivir, que ha crecido un 15,29% en solo siete días.

El Guadiana ha experimentado un incremento del 13,10%, mientras que el Duero ha subido un 12,43% y la cuenca Mediterránea Andaluza un 12,27%. Estos porcentajes reflejan la intensidad de las precipitaciones registradas en el sur y el oeste peninsular durante el paso de las borrascas Leonardo y Marta.

En el otro extremo, aunque con tendencia claramente positiva, se sitúa la cuenca del Segura, que alcanza el 39,39% tras crecer más de ocho puntos porcentuales. El Júcar se encuentra en el 57,27% con una subida más moderada del 2,9%. Por su parte, el Ebro ha aumentado un 5,5%, el Cantábrico Oriental un 1,4%, Cataluña un 0,6% y Tinto, Odiel y Piedras un 0,4%.

Situación excepcional de los embalses en Andalucía

Los embalses andaluces se encuentran al 76,05% de su capacidad, lo que supone 8.429 hectómetros cúbicos almacenados de los 11.084 hm³ totales. Este registro representa un ascenso de 1.639 hm³ respecto a la semana anterior y encadena diez semanas consecutivas de incremento en las reservas hídricas de la comunidad autónoma.

La situación actual de los pantanos andaluces supera en 34,66 puntos porcentuales la media de los últimos diez años, cuando se situaban al 41,39% con 4.588 hm³. Respecto al mismo periodo de 2025, el aumento es de más de 37 puntos porcentuales, ya que entonces contenían únicamente 4.256 hectómetros cúbicos de agua.

Desembalses controlados ante el alto nivel de las presas

El embalse de La Serena, situado en Badajoz y considerado el de mayor capacidad de España y el tercero más grande de Europa, ha iniciado un desembalse controlado de agua tras superar el 92,6% de su capacidad. Las autoridades abrieron cuatro compuertas de la presa el lunes 9 de febrero a las 12.00 horas, liberando un caudal aproximado de 180 metros cúbicos por segundo.

En la Comunidad de Madrid, el Canal de Isabel II también está realizando desembalses en varias presas para gestionar los altos niveles alcanzados. Las infraestructuras afectadas incluyen Pinilla, Riosequillo, Puentes Viejas, El Villar, Pedrezuela, El Vado, Manzanares el Real y La Jarosa. Los 13 embalses gestionados por el Canal superan el 83% de su capacidad total, lo que ha obligado a estas medidas preventivas.

¿Qué son los embalses y cuál es su función?

Los embalses o pantanos son infraestructuras hidráulicas diseñadas para almacenar agua mediante la construcción de presas que retienen el caudal de ríos y arroyos. En España, el sistema de embalses tiene una capacidad total de 56.043 hectómetros cúbicos, distribuidos en cientos de infraestructuras a lo largo de todo el territorio nacional.

Estas construcciones cumplen múltiples funciones esenciales: abastecimiento de agua potable a la población, suministro para regadío agrícola, producción de energía hidroeléctrica, control de avenidas e inundaciones, y mantenimiento de caudales ecológicos en los ríos. El seguimiento semanal de los niveles de los embalses es fundamental para la planificación hidrológica y la gestión de los recursos hídricos del país.

¿Por qué son importantes los récords actuales de reserva hídrica?

Los niveles actuales de los embalses españoles resultan especialmente significativos tras varios años de sequía severa que afectó a amplias zonas del país. Entre 2022 y 2024, España atravesó uno de los periodos más secos de su historia reciente, con restricciones de agua en numerosas localidades y graves consecuencias para la agricultura.

La recuperación de las reservas hasta el 77,3% actual supone un alivio considerable para el abastecimiento urbano y para el sector agrario, que depende del agua embalsada para el riego de cultivos. Además, unos niveles altos de agua en los pantanos garantizan la producción hidroeléctrica y permiten afrontar con mayor seguridad los meses de verano, cuando el consumo se incrementa y las precipitaciones disminuyen notablemente.

¿Cómo afecta el tren de borrascas a las reservas hídricas?

El concepto de tren de borrascas se refiere a una sucesión de sistemas de bajas presiones que atraviesan un territorio de forma continuada durante un periodo prolongado. En el caso actual, varias borrascas atlánticas, incluyendo Leonardo y Marta, han descargado lluvias abundantes y persistentes sobre la Península Ibérica durante varias semanas consecutivas.

Este fenómeno meteorológico ha provocado que las precipitaciones acumuladas superen ampliamente los valores normales para esta época del año en la mayor parte del país. Las lluvias intensas y generalizadas han alimentado directamente los caudales de los ríos, que a su vez han incrementado rápidamente el volumen de agua almacenado en los embalses, dando lugar a los récords históricos registrados en las últimas dos semanas.

¿Qué cuencas siguen en situación más delicada?

A pesar de la mejora generalizada, la cuenca del Segura continúa siendo la más vulnerable del territorio nacional, con apenas un 39,39% de sus reservas llenas, aunque ha experimentado una subida de más de ocho puntos porcentuales. Esta cuenca, que abastece principalmente a la Región de Murcia y parte de Alicante, se caracteriza por su déficit hídrico estructural y su alta dependencia del trasvase Tajo-Segura.

El Júcar, con un 57,27% de capacidad, también se mantiene por debajo de la media nacional, aunque su situación ha mejorado ligeramente con un incremento del 2,9% en la última semana. Ambas cuencas del levante español requieren precipitaciones adicionales sostenidas en el tiempo para alcanzar niveles óptimos de reserva que garanticen el suministro durante todo el año sin restricciones.