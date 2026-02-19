Cataluña pide que los migrantes regularizados acrediten el aprendizaje del catalán en un año

Reunión de la Generalitat para el seguimiento del Pacto Nacional por la Lengua.

La Generalitat ha presentado una enmienda al proyecto de real decreto de regularización extraordinaria para que el conocimiento del catalán se tenga en cuenta en la primera renovación de la residencia de migrantes, informa el Departament de Política Lingüística en un comunicado.

La enmienda, que se anunció este miércoles en la primera reunión de seguimiento del Pacte Nacional per la Llengua, prevé que en la modificación del reglamento de extranjería se valore el aprendizaje de las lenguas oficiales de las comunidades, para "reforzar la integración lingüística como herramienta de cohesión".

La propuesta establece que las personas regularizadas tendrán un año, hasta la primera renovación del permiso de residencia, para iniciarse en el aprendizaje de las lenguas oficiales de las comunidades, y que cada autonomía "podrá determinar cómo articula y acredita los conocimientos".

En el caso de Cataluña, el Departament de Política Lingüística se integrará en los mecanismos de seguimiento de la regularización para "garantizar una oferta adecuada de cursos y materiales de aprendizaje de la lengua".

Seguimiento del pacto nacional por la lengua

Durante la reunión de seguimiento del Pacto Nacional por la Lengua, el Govern detalló que se ha completado el despliegue previsto durante el primer año del Departament, con una inversión de unos 3 millones de euros y el logro de una relación de puestos de trabajo de 109 personas: 71 medidas ya están completadas y 124 están en proceso de ejecución.

También destaca la aprobación de dos programas temporales de personal; el nombramiento del director de los servicios territoriales del Alto Pireneo, Arán y Lérida; y el objetivo de crecer en 100.000 hablantes nuevos anuales, hasta llegar a los 600.000 en 2030.

El pacto por la lengua ha alcanzado el apoyo de 226 municipios, que representan el 62,41% de la población de Cataluña, y entre los municipios que apoyan el Pacte está Barcelona, Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Lérida, Tarragona, Mataró, Cornellá de Llobregat, Sant Boi de Llobregat (Barcelona) y Reus (Tarragona).