Cándido Méndez no cree que Pedro Sánchez deba seguir al frente del PSOE

Valencia/El ex secretario general de UGT Cándido Méndez ha defendido que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no debería presentarse para continuar como secretario general del PSOE, ya que considera que no debe "simultanear" sus cargos como líder del Gobierno y del partido.

El sindicalista ha reafirmado su postura de que Sánchez debería realizar esta renuncia como "un acto de generosidad, porque él en este momento ya es electo".

Asimismo, ha señalado que en el marco del proceso precongresual del PSOE "hay libertad de expresión" y además existe "no solo el derecho sino el deber de expresar nuestra opinión". "Me encanta que pueda servir de motivo al menos de conversación", ha comentado.

Así lo ha expuesto, a preguntas de los medios, antes de presentar en Valencia su libro Por una nueva conciencia social. Pasado, presente y futuro del empleo en España. En el acto han participado también el ex presidente de la Generalitat, Ximo Puig, actual embajador ante la OCDE.

No tiene sentido en este momento

En cuanto a las razones por las que considera que Sánchez no debe revalidar la Secretaría General, Méndez ha opinado que "compatibilizar el cargo de secretario general del partido del Gobierno con la Presidencia del Gobierno tenía pleno sentido cuando los gobiernos eran monocolores y, además, el partido que ostentaba la representación del Gobierno era el partido mayoritario también en número de votos y en número de escaños".

A su juicio, "esa situación ha cambiado de manera radical en los últimos años" y "un gobierno de coalición con servidumbres parlamentarias dificulta extraordinariamente ese modelo de simultanear la Secretaría General del partido con la Presidencia del Gobierno".

"Ha reconocido que ha sido engañado por Ábalos"

El sindicalista ha expuesto otras "dos razones complementarias y más actuales" por las que Sánchez, a su juicio, no debería continuar al frente del PSOE.

Por un lado, ha señalado que, "el secretario general del partido parece que ha reconocido que ha sido engañado por su secretario de Organizacion", en alusión a José Luis Ábalos. "Yo creo que eso debe llevar a la conclusión de que simultanear esas dos tareas no es posible y, por lo tanto, se corre un riesgo de que se puedan producir situaciones indeseables como esta", ha indicado Cándido Méndez.

La "última razón", para el ex dirigente de UGT, es que, en la manifestación de la vivienda, "el partido-gobierno se ha manifestado contra el gobierno-partido de manera tal que había dirigentes que efectivamente estaban presentes en la manifestación pidiendo incluso la dimisión de una ministra". Se trata, a su parecer, de "una situación incoherente".