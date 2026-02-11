Azcón pide unas "negociaciones adultas" con Vox y descarta pedir al PSOE la abstención

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha afirmado este miércoles en relación a las conversaciones con Vox tras las elecciones autonómicas del pasado domingo, 8 de febrero: "Acabamos de mandarnos los primeros whatsapps para iniciar las negociaciones".

Azcón, en el programa de Antena 3 Espejo Público, quiere que las negociaciones sean "adultas" en el sentido de tener reuniones de trabajo en las que no estén "permanentemente contando" qué es lo que hablan, señalando que "en la época de Podemos decían que las negociaciones se hacían en las plazas y por streaming: Será el resultado que da". Jorge Azcón quiere "aplicar el sentido común", celebrar reuniones de trabajo y contar el resultado a la ciudadanía, "que es lo importante".

Se ha mostrado convencido de que "en breves días" podrán empezar las reuniones y ha apuntado que llevarse mal con él es "muy difícil", aunque pueda haber "discusiones políticas". La relación con los dirigentes nacionales de Vox es "de trabajo" y ahora "tiene que ser de responsabilidad porque el resultado ha sido el que ha sido".

Ha recalcado que "el PP ha ganado" y el PSOE "tiene un fracaso histórico, está en el peor resultado de su historia", también la izquierda en su conjunto.

"Vox puede pedir la consejería de Turismo o gestionar las emergencias o la Dirección General de Deportes", ha continuado Azcón, indicando que la responsabilidad que tiene cada área "no es la misma". "Ese es el camino que empezamos ahora, es lo que Vox tiene que decidir", ha anotado.

Las reglas de la democracia

El presidente en funciones de Aragón ha observado que "la democracia tiene reglas y hay que cumplirlas", recordando que convocó las elecciones autonómicas "porque no había presupuesto" y ahora "hay que gestionar el resultado de las urnas", tras lo que ha destacado que "los aragoneses han dicho que el PP es la primera fuerza, la que mayor respaldo tiene en el panorama político autonómico y, por lo tanto, el próximo Gobierno de Aragón volverá a pivotar sobre el Partido Popular".

En este sentido, ha apelado a "la responsabilidad" para "leer el resultado de las urnas y saber que el nuevo Gobierno tiene que tener estabilidad y tiene que seguir pensando en mejorar la vida de los aragoneses: Ese es el objetivo".

En cuanto a la autonomía respecto a Génova en estas negociaciones, Azcón ha dicho que "las decisiones de Aragón las tomamos en Aragón y eso va a seguir ocurriendo", puntualizando que tiene "una magnífica relación" con el presidente de su partido, Alberto Núñez Feijóo: "Que a nadie le quepa duda".

"Yo voy a hablar con el presidente Feijóo y le voy a ir comunicando cómo van las negociaciones", ha continuado, enfatizando que el PP "tiene un proyecto para todo el país y eso no va a cambiar".

No pedirá la abstención del PSOE

Jorge Azcón no pedirá al PSOE que se abstenga en su investidura primero porque los socialistas han dicho que no están dispuestos "en ningún caso", añadiendo que no quiere depender del PSOE, que "es una auténtica caricatura de lo que pudo ser en su día".

A su juicio, la secretaria general del PSOE regional, Pilar Alegría, "ha venido a Aragón a ser un peón de Pedro Sánchez, no a defender Aragón, sino a defender los intereses de Sánchez, que son los peores para España".

En cuanto a quién tomó la decisión de invitar a Vito Quiles para el acto final de campaña ha señalado que fue del PP de Aragón. Además, ha añadido que él ha dado más de 70 entrevistas entre la campaña y la precampaña electoral por lo que ha señalado que ésta ha tenido "debates mucho más importantes e interesantes que la presencia de un comunicador como puede ser Vito Quiles".