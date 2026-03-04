Alberto Feijóo acusa a Pedro Sánchez de ir contra la seguridad de España por su postura ante Irán

La declaración institucional de Pedro Sánchez en Moncloa, sin preguntas, para fijar la posición del Gobierno ante la escalada en Oriente Próximo tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, ha abierto este miércoles un frente político en cadena. El presidente resumió la postura en un "No a la guerra" y defendió el respeto al derecho internacional después de que España rechazase que Estados Unidos utilice las bases de uso conjunto de Rota (Cádiz) y Morón de la Frontera (Sevilla). La reacción de Trump llegó en forma de advertencia: un posible "embargo" a España y la amenaza de cortar la relación comercial.

El tablero se ha movido de inmediato. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al jefe del Ejecutivo de "ir contra la seguridad de España" y de actuar por intereses electorales, mientras que desde la izquierda se respalda el planteamiento de Sánchez y se eleva el tono contra Washington. Yolanda Díaz ha defendido la soberanía nacional y ha anunciado medidas "con carácter inmediato" ante el conflicto. Teresa Ribera ha recordado que el comercio exterior se negocia "en bloque" en la Unión Europea y que no cabe represalia solo contra España. FAES, la fundación vinculada a José María Aznar, ha calificado la postura del Gobierno y sus socios de "irresponsable, hipócrita y radicalmente equivocada". Podemos, por su parte, ha celebrado el lema pero exige decisiones concretas: cerrar las bases, salir de la OTAN y romper relaciones con Estados Unidos.

Feijóo: "Ir contra la seguridad de España"

Alberto Feijóo, líder del Partido Popular, vincula el choque con Washington a un supuesto cálculo de Sánchez para "arrebatar votos a la izquierda radical". Desde Bilbao, en el Fórum Europa, ha sostenido que España "tiene que situarse junto a sus aliados" y ha advertido de que, de lo contrario, el país se queda "sin marco operativo". Feijóo ha pedido a la Unión Europea y a Estados Unidos que no confundan "el gobierno en precario" con el conjunto de los ciudadanos y defendió preservar la relación con Washington al margen de las “discrepancias” con Donald Trump.

El líder popular ha insistido en que la política exterior debe estar "por encima de los intereses partidistas" y en que Sánchez debería "defender los intereses generales de España". A su juicio, "hoy España es menos segura, menos estable y tiene menos protagonismo en la política exterior, europea y mundial". También ha tachado de "irresponsable" enemistarse con Trump "por una cuestión puntual", ha recordado que Estados Unidos es uno de los principales inversores en España y ha subrayado su papel en la defensa de la frontera sur. Feijóo ha criticado además que el Gobierno, "desde esa atalaya", ofenda al país americano y a socios europeos, y ha abogado por no "contemporizar" con el régimen iraní, al que ha acusado de "masacrar" a sus ciudadanos.

Maíllo: "Situación de abismo" y foco en Andalucía

El coordinador federal de IU y candidato de Por Andalucía a la Junta, Antonio Maíllo, ha respaldado la respuesta de Sánchez y ha situado el momento internacional al borde del precipicio: "Estamos en una situación de abismo como nunca antes desde la Segunda Guerra Mundial". En una entrevista en Canal Sur Radio, ha expresado orgullo por un Gobierno "en el que nosotros participamos" y que "defiende el derecho internacional" y "condena ataques que son la ley de la selva".

Maíllo ha señalado que Sánchez ha lanzado una "advertencia histórica" al recordar el origen de la Primera Guerra Mundial a partir de "un hecho puntual" y el efecto dominó de las alianzas. En su diagnóstico, el escenario actual está "conducido por un convicto como Trump" y "un genocida como Netanyahu", con riesgo de "una guerra regional" en Oriente Próximo.

En clave andaluza, Maíllo ha reprochado el silencio del presidente de la Junta, Juanma Moreno, y del PP-A sobre el uso de Rota y Morón. Ha asegurado que, si gobernara el PP en toda España, "tendríamos ahora una situación de guerra en Andalucía" por el uso de las bases "por parte de Donald Trump y su locura con Oriente Próximo". Ha defendido que la sociedad andaluza puede sentir que hay un Gobierno que "no permite que se utilicen las bases militares en Andalucía para la guerra" y ha calificado de "frivolidad" hablar de interés electoral "en el momento tan grave de la humanidad".

Yolanda Díaz: "Patriota o siervo de Trump"

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha elevado el tono político y busca un marco de soberanía. "No aceptamos chantajes ni lecciones de nadie", ha afirmado. Ha defendido a España como "un país de paz" y aseguró que el Gobierno trabaja para "proteger a sus sectores productivos" y "a la gente trabajadora".

Díaz ha anunciado que se había reunido con patronal y sindicatos para tomar medidas "con carácter inmediato" relacionadas con "el escudo social", la protección a arrendatarios, la cesta de la compra y la energía. Y ha dirigido el foco al PP: pide a Feijóo que aclare su postura y lo coloca ante una disyuntiva: "Tiene que elegir si quiere ser un patriota o quiere ser un siervo de Trump". La vicepresidenta lo ha formulado en forma de pregunta: si se coloca "del lado de España" o "del lado de los intereses de Trump".

Ribera: Europa negocia "en bloque"

La vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea y comisaria de Competencia, Teresa Ribera, ha recordado que la política comercial es competencia comunitaria y que el comercio exterior de la UE "se negocia en bloque". Con ese marco, ha comentado que no es posible "entablar represalias" solo contra España, como amenazó Trump.

Ribera considera que a Estados Unidos "no le interesa romper relaciones comerciales con la Unión Europea" y pide "mantenerse firme". Ha comparado el tono de las amenazas con las proferidas hace un mes contra Groenlandia, "en un tono bravucón", y advirte de que la inestabilidad que generan estas formas de relacionarse es "profundamente perturbadora para la sociedad y la economía". Ha calificado de "sumamente grave" la situación en Oriente Medio y ha defendido que el respeto al derecho internacional debe ser "la premisa fundamental" con independencia de que guste "más o menos el gobierno de un país". En el terreno energético, ha apostado por reducir dependencias con "máxima electrificación", "máxima reducción del consumo de combustibles fósiles" y "máxima eficiencia".

Aznar, vía FAES: "Irresponsable, hipócrita y equivocada"

FAES, la fundación del expresidente José María Aznar, ha reaccionado con un comunicado en el que calificó la postura de Sánchez y sus socios de izquierda de “irresponsable, hipócrita y radicalmente equivocada”. Considera “criminalmente ingenuo” invocar el derecho internacional cuando, según el texto, Irán “nunca lo ha cumplido”.

El comunicado, publicado minutos después de la comparecencia de Sánchez, carga contra la "apaciguadora y equidistante" actitud del presidente, tildada de "vergonzosa”. Aunque defendió el principio de un mundo regido por reglas, sostuvo que es “lógicamente absurdo” invocar el derecho internacional frente a un país que lo “viola”. También acusó al jefe del Ejecutivo de estar empeñado en “aislar” a España de sus aliados y de convertir al país en un “actor excéntrico y poco fiable”, algo “nocivo para el interés nacional y peligroso para la seguridad colectiva”.

Podemos: del lema a las decisiones

La líder de Podemos, Ione Belarra, valora como “buena noticia” que Sánchez abandere el “No a la guerra”, al que ha definido como uno de los "mayores patrimonios democráticos" y expresión del "ADN pacifista" de España. Pero exige coherencia traducida en medidas. En una rueda de prensa en el Congreso, ha pedido el cierre "inmediato" de las bases de la OTAN en Rota y Morón y la salida de España de la Alianza Atlántica, para "impedir que España siga siendo cómplice" de "intervenciones militares ilegales" de Estados Unidos.

Belarra ha sumado más exigencias: "revertir el rearme criminal", intervenir el precio de la vivienda, la energía, los alimentos, los medicamentos y limitar márgenes de beneficios. Ha reclamado además romper relaciones con Estados Unidos y ha defendido que lo urgente es "no mantener ningún tipo de relación" con lo que calificó como "un auténtico terrorista" y un "Estado terrorista", en referencia a Estados Unidos bajo Trump, a quien también ha descrito como "agresor sexual condenado". En paralelo, ha cargado contra PP y Vox, a los que ha acusado de derecha "vendepatrias" y "lamebotas" del presidente estadounidense, augurando que acabarán en "el basurero de la historia".

Con el pulso abierto, la declaración de Moncloa se ha convertido en un acelerador político: una cadena de reacciones que va desde la exigencia de alineamiento con Washington hasta la petición de ruptura total. En medio, el mensaje que se repite en cada posición con palabras distintas: soberanía, seguridad, derecho internacional y el papel que debe jugar España ante una escalada que ya proyecta efectos en el comercio, la economía y, en Andalucía, sobre la lectura política de dos bases militares estratégicas.