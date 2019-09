Con el PSOE y Unidas Podemos enrocados, el Rey inicia este lunes una ronda de consultas con 15 fuerzas parlamentarias (todas menos ERC y Bildu) que debía servir para constatar que Pedro Sánchez no está en condiciones de salir airoso de un nuevo intento de investidura tras el fallido en julio. Pero desde la orilla derecha, Albert Rivera ha removido este lunes las estancadas aguas con una triple propuesta que abre la puerta in extremis al desbloqueo.

El líder de Ciudadanos se ha dirigido al presidente del PP, Pablo Casado, para plantearle una abstención conjunta a la investidura del líder socialista que se sustentaría en tres compromisos "con España y los españoles". Si Sánchez respeta a las sentencias del procés y se compromete a no indultar a los condenados, rompe el Gobierno de Navarra y hay un pacto económico para no subir los impuestos", ha asegurado Rivera al glosar su trágala tras reunirse con la Ejecutiva de Cs, está dispuesto a desbloquear la investidura.

Según Rivera, esta tarde se verá con Casado en el Congreso para hablarlo con el presidente popular y dar una solución. El líder de los populares de momento se ha mostrado receptivo y ha asegurado que va a estudiar la propuesta, aunque ha puntualizado que en todo caso corresponde al PSOE responder a la iniciativa naranja.

Y ya lo ha hecho. La propuesta de Rivera parecía inasumible de entrada para los socialistas, pero el propio presidente en funciones ha afirmado que no hay razones para que PP y ciudadanos bloqueen su investidura. "No hay ningún obstáculo real para que PP y Cs se abstengan", ha declarado Sánchez tras sacarse Rivera este conejo de la chistera. El líder socialista ha asegurado que no dudará en volver a aplicar el artículo 155 de la Constitución en Cataluña si fuera menester ante la inminente sentencia del Supremo sobre el procés y la presumible reacción furibunda del independentismo. El líder socialista también ha comentado que en Navarra hay un Gobierno constitucionalista que no ha pactado nada con Bildu y que no piensa subir los impuestos a las clases medias.

El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, también ha saludado la propuesta de Rivera, pero ha dejado claro que su formación se mantendrá al margen de lo que llama "tricentito progre".

"¡Con Rivera no!"

¡Con Rivera no!, clamaban por cierto los simpatizantes socialistas en la calle Ferraz la noche electoral del pasado 28 de abril, cuando el líder naranja juraba y perjuraba que nunca apoyaría de nuevo la investidura del líder socialista, que hace unos días le llamaba "hipócrita" en un Pleno del Congreso. El desencuentro con Sánchez se ha ido enquistando con el paso de los meses y Rivera hasta le hacía ascos a reunirse con él al considerarlo una pérdida de tiempo porque no lo considera fiable, con su pacto de investidura de 2016 en el panteón de los despropósitos.

El líder de Cs se sacude con su inopinada iniciativa las acusaciones de inmovilismo que han ido arreciando según avanza la cuenta atrás hacia las elecciones del 10 de noviembre, que ya resultan mucho menos inexorables.

A las 14.30, dos horas más tarde de la aparición de la "solución de Estado" de Rivera, no había reacción pública alguna desde Unidas Podemos.

Al tiempo, el Rey ha iniciado este lunes con el diputado del Partido Regionalista de Cantabria (PRC), José María Mazón, su ronda definitiva de consultas para decidir si propone de nuevo un candidato a la presidencia del Gobierno o constata que habrá que convocar nuevas elecciones para el 10 de noviembre.