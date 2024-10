Nahia Láiz: "En 'The Book' subyace el maltrato y silencio de las mujeres durante siglos"

La actriz Nahia Láiz (Bilbao, 1983) estrena película de terror: protagoniza el filme The Book, dirigido por Bernando Hernández. Su carrera se gestó en el teatro, primero en el País Vasco con Ramón Barea y de ahí a Madrid, trabajando en distintas compañías y abrirse camino en el cine y la televisión, apareciendo en series como Cuéntame cómo pasó o Servir y proteger, ambas de la 1. Ya como realizadora, su primer cortometraje, Los Hijos, ha acumulado más de una veintena de premios y reconocimientos. Con la mencionada The Book retoma un papel protagonista y es su debut en el género del thriller y que llega a los cines el 8 de noviembre.

Pregunta.-Con The Book. ¿Qué le dio más miedo, protagonizarla o verla después del montaje?

Respuesta.-Sin duda, como espectadora. Me quedé pegada a la butaca la primera vez que la vi. Disfruté rodándola. Resultó duro, pero muy divertido.

P.-La película tiene todos los elementos de terror clásico ¿con qué ingrediente se queda?

R.-El misterio, intrigar y asustar más desde la trama y lo psicológico que desde lo explícito, lo gore. Aunque The Book tiene su puntito fuerte en algunos momentos por todos los sucesos paranormales que vive el personaje, me gusta aún más la atmósfera incómoda.

P.-Su personaje juega un papel clave en esa historia ¿pesa esa responsabilidad en el trabajo de interpretación?

R.-Si hubiera pesado la responsabiidad no lo habría aceptado. Me encantan los retos. Pesan pocas cosas. Es cierto que me generaba bastante incertidumbre cómo sería todo, porque estoy prácticamente sola durante toda la película salvo por algunas escenas con Miguel Ramiro (mi marido en la ficción) y Abdelatif Hwidar. Pero resultó mejor de lo que podía imaginar. Todo es cuestión de hacer buen equipo con todos los departamentos.

P.-Bernardo Hernández, debuta como director y usted debuta como protagonista en una cinta de terror...

R.-Bernardo quizás debute en el largo, pero tiene una amplísima trayectoria como realizador y cortometrajista. Yo debuto en este género, aunque he participado en otras producciones con mucho misterio, no eran tan puramente de terror.. La mezcla ahí está, en la película. y en mi opinión ha sido muy fructífera y productiva para ambos.

P.-¿Cómo se gesta una propuesta así?

R.-Me propusieron directamente el guion, algo de lo que estoy muy agradecida. Me pilló en un momento de mi vida en el que me apetecía.. Dije que sí en cuanto lo leí.

P.-Y en su película está el trasfondo de los malos tratos hacia las mujeres.

R.-Es el hilo conductor de toda la trama. Lo que hacemos en la película es llevarlo a la ficción en cuanto a sucesos paranormales se refiere, pero la tesis que subyace es exactamente el maltrato y el silencio que ha pesado y pesa a lo largo de los tiempos y en todo el planeta, durante siglos, sobre las mujeres. Me pareció fundamental para decir que sí al proyecto. Hay que mirar estos temas, plantearse de dónde vienen, por qué ocurre y así poder seguir avanzando. El ser humano es capaz de lo mejor y de lo peor. Si no tenemos memoria, si no se habla y se exploran los temas, volvemos a caer en lo más terrible.

P.-¿Con qué se queda de agradable cuando la historia es tan terrible?

R.-Pues con la sensación de familia que se creó. Fue un rodaje nocturno, totalmente, y por ello resultó bastante duro. Pero siempre íbamos todos con ganas de encontrarnos. Había gente del equipo que llegaba a rodar por la noche después de toda una jornada diurna en su trabajo y al terminar la última secuencia del día (de madrugada), volvían a trabajar a primera hora. Aún así, siempre encontraba a todos con ganas de disfrutar juntos. Eso es impagable.

P.-El ceutí Abdelatif Hwidar ganó un Goya ¿Le pasó algunas indicaciones para aspirar a un premio?

R.-Él y yo somos grandes amigos desde hace tiempo. Compartir con él siempre es aprender. Era la primera vez que trabajábamos juntos y creamos un vínculo muy especial. Nos entendimos muy bien. Con confianza y cercanía: es decir, totalmente opuestos a nuestros personajes, que se enfrentan ferozmente. Para lograr eso es precioso si hay una conexión real y profunda entre compañeros.

P.-¿Con qué género se siente más cómoda a la hora de interpretar un personaje?

R.-He explorado de todo, sobre todo en teatro, aunque también en audiovisual. No me importa tanto el género como la gente que compone el proyecto. Puedes estar haciendo una comedia ligera y que el equipo sea un infierno o al revés. Al final lo importante es siempre lo humano.

P.-Como espectdora ¿le gusta el cine de terror?

R.-Personalmente prefiero otros géneros, pero me estoy aficionando. Antes de rodar The Book no había visto mucho terror, porque lo rehuía un poco… Soy muy impresionable, así que decidí ver muchas películas de género mientras estudiaba el guion. Las tuve que ver a media mañana a plena luz del sol porque me provocaban pesadillas. He acabado cogiéndoles el gustillo. El público incondicional del terror va a disfrutar con The Book. La verá con miedo y atención.

P.-¿Y a qué o a quién no le dedicaría ni un minuto?

R.-Por ejemplo, al ex de una amiga que es un tipo terrible. Siempre tengo un minuto para escuchar y valorar la historia de alguien y así hice con él. A partir de ahí, si la lías muy mal… nunca más. Me tangó una película entera. Gente con poco sentido de la humanidad y del respeto.

P.-Usted se siente...

R.-Apasionada, cabezota, divertida, emocional, amorosa, acogedora, directa, disfrutona, salvaje, jajaja.

P.-¿Qué es lo que más ama de su profesión como actriz?

R.-Todo. Las partes más oscuras también, son una gran escuela de vida. Por elegir una cosa, me quedo con la posibilidad que me da de conocer muchísima gente y gozar creando juntos.

P.-¿Actriz o directora?

R.-Actriz. Siempre. Lo demás son complementos gozosos de los que aprendo y herramientas que pongo en funcionamiento cuando quiero crear algo propio o contar algo que no encuentro o que no me llega la posibilidad de explorar desde otro lugar.

P.-¿Y si no fuera actriz?

R.-No sería yo.

P._¿Qué es lo que más le relaja?

R.-Saber que mis hijos están bien. Y estar en la naturaleza. Poco más hace falta.