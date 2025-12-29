José de Montfort, periodista: "Estamos seguros de que C. Tangana nos va a dar, pronto, sorpresas"

Quizá sea el artista español más relevante de la última década. Lo que supone un mérito extraordinario en esta época en la que descubrimos a alguien con talento cada cinco minutos. Hablamos de Antón Álvarez –Pucho, Crema, C. Tangana, El Madrileño-, un autor ajeno a la etiqueta y cuya música significa un punto de inflexión en la historia cultural de este país. Hace unas semanas, la editorial Libros del Kultrum, publicaba la primera monografía del artista, escrita por diferentes periodistas y críticos musicales. La edición, a cargo de Joan S. Luna y José de Montfort –nosotros hablamos con el segundo-, explora la insólita carrera de este creador infinito.

Pregunta.Crema, Pucho, El Madrileño. ¿Quién es C. Tangana?

Respuesta.C. Tangana es Antón Álvarez, un creativo madrileño que se dio cuenta de que tenía que utilizar los recursos a su alcance para sacar sus ideas creativas. En sus inicios encontró estos recursos en el rap, que era lo que más tenía a mano en el Madrid de su generación. Luego encontró otros vehículos para dar salida a sus ideas creativas: la música, el tema audiovisual, el cine. En resumidas cuentas, Crema, El Madrileño, son las diferentes reencarnaciones de una persona creativa que se llama Antón Álvarez. Por otra parte, creo que pronto nos dará sorpresas en otros ámbitos creativos. No olvidemos que él estudió Filosofía porque le encantaba leer. Por ahí puede que haya una pulsión de escritura en cualquier momento del futuro.

P.¿A qué obedece el descomunal éxito del artista?

R.Creo que se debe a que evidencia lo que más nos gusta y nos disgusta de la sociedad española. En el fondo, C. Tangana es un reflejo de la sociedad española. Todo el mundo puede verse reflejado en él. En sus cosas buenas y en sus cosas malas. Por ahí siempre tiene algún tipo de enganche. Si hablamos de El Madrileño, en su éxito es clave la cuestión intergeneracional. En ese disco, C. Tangana resignifica todos los códigos de lo que supone ser español –nos ayudó a sentirnos más orgullosos de ser españoles, digamos- y hace un homenaje a generaciones anteriores, como la de su padre, con la incorporación de Kiko Veneno, Calamaro o Drexler en el disco. C. Tangana actúa contra esa política de tierra quemada, de todo lo que había antes no vale nada. Él reconoce todo lo que vino antes y, además, amplía el espectro de su música hacia la tradición flamenca, la canción española y el folclore latinoamericano.

P.¿Qué papel juega el astuto ejercicio de la polémica en este éxito?

R.Ha habido estrategias de controversia, pero lo que principalmente ha hecho a C. Tangana un artista de éxito ha sido el leer la contemporaneidad un minuto antes de que suceda. Ha sabido adelantarse a lo que iba a venir después. Es decir: en el momento en el que él ve cómo el trap es un camino sin retorno, se abre a la música urbana. Cuando a todo el mundo le da por la música urbana, se abre al pop. Y por último él también se adelanta en esa moda por las raíces, por la reivindicación de lo español. C. Tangana siempre va un paso por delante de la contemporaneidad. Siempre va un paso por delante del momento histórico. Y sabe aprovecharse de eso.

C. Tangana siempre va un paso por delante de la contemporaneidad. Siempre va un paso por delante del momento histórico"

P.Y en esta carrera múltiple y singular: ¿en qué fase está ahora mismo C. Tangana?

R.Ahora mismo está en una fase muy interesante. Está cerrando un ciclo. El año que viene, lo habrás visto, se cumplen diez años del último disco de Agorazein –la banda con la que C. Tangana empezó-. En esa especie de cierre de ciclo, Pucho se está replanteando hacia dónde se dirige. Quizá la música ya le ha dado lo que le tenía que dar, y ahora anda explorando nuevas formas. Una etapa quizá más madura. Nosotros estamos seguros de que nos va a dar, pronto, sorpresas. Además, C. Tangana siempre está donde no se le espera. Que es lo que le pedimos a un artista. En la carrera de Pucho ha habido muchísimo riesgo. Ha habido propuestas con las que podía haber mandado su carrera al traste, y sin embargo ha sucedido lo contrario. A diferencia de otros artistas, C. Tangana ha construido su carrera desde fuera de la industria. Se aprovecha de la financiación, de la distribución o de la estructura de la industria, pero opera desde fuera. Lo hace a su manera. En ese sentido, no hay otro artista que se le parezca. El resto ha sido mucho más precavido, mucho más estratega.

P.¿Ha cambiado entonces la industria de un país entero –como escribiera en ‘Yelo’-?

R.Eso igual es un poco hiperbólico (risas). Pero sí es cierto que él abrió el camino en Sony para que entraran artistas como Nathy Peluso o Dellafuente. C. Tangana, más que cambiar la industria, lo que ha cambiado es el concepto de artista. Es decir: primero, el artista tiene derecho a ganarse la vida con lo que hace, y segundo, no tienes por qué esconder el hecho de que quieres dinero. Porque todos necesitamos dinero. En la cultura española ese tema era un tabú, y C. Tangana lo pone encima de la mesa. Él cambia la manera en la que el artista se relaciona con el dinero. C. Tangana sí abre ese camino. Antes, o estabas en el underground –fuera y debajo- o estabas manejado por las discográficas, en el nivel más top, claro.

P.¿Y ha cambiado la manera en la que un país se relacionaba con su cultura?

R.Creo que sí. C. Tangana nos dijo, de alguna manera, que no teníamos que avergonzarnos de ser españoles. De lo bueno y de lo malo. Pero lo más importante de este artista, sospecho, es que nos dice que tengamos fe en nosotros. Lo más importante de la carrera de Pucho es que nos dice: créetelo. Trabaja y sé disciplinado, claro, pero con fe puedes llegar. Ese mensaje me parece muy potente.

Sabemos que C. Tangana está en el estudio. Está haciendo música. Otra cosa es que se publique"

P.¿Cuáles son las principales cualidades de C. Tangana?

R.Un instinto natural para anticiparse, y tiene disciplina, actitud y fe en sí mismo.

P.¿Le ha comentado qué le parece esta monografía?

R.No se ha pronunciado aún. Sabemos que lo tiene. Pero aún no se ha manifestado (risas). Creemos que le puede gustar, pues el libro es una investigación crítica y objetiva, hecha desde la distancia, pero también desde la admiración y el respeto. Procuramos explicar la carrera de un artista enorme: desde Crema hasta El Madrileño. Desde sus inicios, no tan conocidos, hasta ahora. Recordemos que C. Tangana lleva mucho trabajo detrás, aunque muchas veces parece que salió de la nada. Pero en absoluto. Es una carrera de casi veinte años. Creemos que esto era importante subrayarlo. Esa loa a la disciplina y a no tirar la toalla. A picar piedra. A currar. Es un artista que ha currado muchísimo.

P.Una pregunta recurrente: ¿volverá a la música?

R.Bueno, el año que viene está con Agorazein en concierto, como te decía. Sabemos que él está en el estudio. Está haciendo música. Otra cosa es que se publique. Eso no lo sabemos.