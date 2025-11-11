"El consumidor decidirá entre vegetal o animal según el sabor, precio y tradición"

Anders Klöcker es director de Innovación del Consejo de Agricultura y Alimentación de Dinamarca. Ha visitado en estos días España para mostrar cómo su país es pionero con un plan de acción para los Alimentos de Origen Vegetal y por qué los agricultores han apoyado esta iniciativa. Las innovadoras políticas danesas en está materia están allanando el camino para la producción y el consumo de alimentos de origen vegetal. La cooperación y el diálogo entre los agricultores y ONG ecologistas son una parte importante del éxito.

–Por primera vez en la historia, un país ha desarrollado un Plan de Acción específico para alimentos de origen vegetal, divulgación y protección ¿Cómo surgió esta iniciativa pionera?

–Lo decidió el Parlamento danés como parte de las negociaciones de una importante reforma agrícola que se centró principalmente en la preocupación de las emisiones ambientales y climáticas que genera la producción ganadera.

–¿Qué hace tan especial este modelo danés en comparación con otras iniciativas europeas vistas hasta ahora?

–Especialmente el hecho de que se ha establecido una subvención para los alimentos de origen vegetal. Un fondo con un presupuesto actual de 28 millones de euros al año que, basándose en concurso público, financia muchos tipos de proyectos destinados a la promoción de la producción y el consumo de alimentos de origen vegetal. Se financia con dinero nacional, no con dinero de la UE. Sin embargo, aún está por ver qué efecto tendrá realmente esta subvención. También el hecho de que hemos conseguido cooperar entre organizaciones tradicionalmente bastante alejadas, basándonos en la premisa de que los alimentos de origen vegetal no están destinados a sustituir la producción ganadera.

–¿Por qué los agricultores daneses apoyan esta transición que es cuestionada en otros países?

–Los agricultores daneses se centran principalmente en la ecologización de la producción ganadera, es decir, implementar prácticas que minimicen el impacto ambiental y aseguren la sostenibilidad, como la gestión eficiente de recursos, el fomento del bienestar animal y la reducción de químicos y somos bastante optimistas de que esto tendrá éxito mientras se mantiene o desarrolle aún más la producción. Sin embargo, los agricultores daneses siempre están abiertos a nuevos negocios, y si los consumidores prefieren alimentos de origen vegetal o una dieta más rica en plantas, ellos los proporcionarán.

–Usted ha llegado a España en un momento en que tenemos cifras contradictorias: crecimiento en el mercado de origen vegetal, inversión en proteínas alternativas, pero sin ese plan nacional específico de su país ¿Qué le diría a un ganadero andaluz que ve esta transición como una amenaza para su forma de vida?

–La demanda de alimentos buenos y nutritivos está creciendo globalmente, y habrá espacio tanto para alimentos de origen animal como vegetal. Además, creo que la transición será lenta, ya que los consumidores basan sus decisiones principalmente en el sabor, el precio y la tradición.

–Durante la presidencia danesa del Consejo de la UE, han puesto este tema en la agenda europea. ¿Crees que otros países seguirán el modelo?

–Por supuesto que es difícil de predecir pero apreciamos compartir perspectivas, y percibimos un fuerte interés en la experiencia de mi país con un plan de acción y la subvención para alimentos de origen vegetal que permite la financiación pública de muchos tipos de proyectos, algunos muy innovadores, que pueden estimular tanto la oferta como la demanda.

–¿Qué papel ha jugado la colaboración entre agricultores y organizaciones ambientales en este éxito?

–La cooperación es mucho mejor que la confrontación. Afortunadamente, hemos conseguido cooperar. La clave de la cooperación ha sido evitar hablar de los alimentos de origen vegetal como sustitutos de la producción ganadera. Más bien, hablamos del desarrollo de alimentos de origen vegetal como algo complementario a los productos de origen animal.

–Si tuviera que dar un solo consejo a España para llevar adelante con más determinación la transición proteica, ¿cuál sería?

–Creo que lo prioritario es buscar la cooperación y evitar la confrontación entre sectores. Plantear vías de futuro razonables pensando en el consumidor.

–¿Cómo han sido sus conversaciones con las diferentes partes de este sistema político-agrícola? ¿Quiénes están siendo más receptivos a este nuevo enfoque de la alimentación?

–Hemos tenido un diálogo muy constructivo con una amplia gama de organizaciones españolas. Las ONG son, como era de esperar, las más receptivas.