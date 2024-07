"La cobertura en odontología en la sanidad pública es muy corta"

Daniel Torres Lagares es catedrático de Cirugía Bucal y Doctor en Odontología por la Universidad de Sevilla y acaba de ser elegido como Dentista del Año 2023, un premio que otorga la Asamblea General de la Organización Colegial de Dentistas de España y que para este modesto especialista sevillano supone “reconocimiento indirecto” al trabajo de la Facultad de Odontología de la Universidad de Sevilla. El premiado es catedrático de Cirugía Bucal en el Departamento de Estomatología de la Facultad de Odontología, Doctor en Odontología por la Universidad de Sevilla y también es presidente de la Sociedad Española de Cirugía Bucal (SECIB).

-¿Cómo se siente usted al haber sido elegido el Dentista del Año? ¿Qué significa este reconocimiento?

-Me siento muy agradecido y orgulloso de haber obtenido este reconocimiento por parte de mi profesión. En verdad, sólo he hecho y seguiré haciendo lo que creo que debo hacer por la Odontología, pero siempre es gratificante y reconfortante que reconozcan ese trabajo.

-¿Lo de ser dentista le viene de familia o es algo vocacional?

-Ni una cosa ni la otra. De entrada, en mi familia no hay ningún dentista. Mi única vinculación familiar con el mundo de la salud fue a través de mi madre, que fue enfermera, psicóloga y profesora titular de la Universidad de Sevilla. A partir de ese punto, podríamos decir que creció en mí el interés por el área de la salud y de la universidad. En el aspecto vocacional, realmente yo buscaba un área adecuada para trabajar por el bienestar de los demás. Cuando mi mentor y maestro, el profesor José Luis Gutiérrez Pérez, me descubrió el mundo de la Cirugía Bucal, si estuve seguro de haber acertado en mis decisiones.

-El Consejo General de Dentistas la reconoce haber sido “capaz de aunar las diferentes sensibilidades existentes” en la odontología. ¿Puede explicarlo?

-En la Odontología, como en toda profesión, hay una gran cantidad de matices y actores, muchos de ellos complejos, que han aparecido en los últimos cuarenta años. Pero, si nos retrotraemos a finales de los 80 o inicio de los 90, a raíz de la Ley 10/86, la Odontología entró en el panorama de las titulaciones sanitarias sustituyendo a la de Estomatología. Esto no afectó al mapa de profesiones, pues la profesión de dentista se mantiene. Pero sí, cerraron las Escuelas de Estomatología y sin solución de continuidad abren las Facultades de Odontología. La razón de este cambio viene motivada porque en toda Europa los estudios que dan lugar a la profesión de dentistas son los de Odontología, no de Estomatología. Si se hubieran desarrollado estas especialidades en su momento, muchas complejidades actuales se habrían evitado. Pero como digo, no hubo voluntad. Esperemos que ahora se pueda conseguir: nunca es tarde si la dicha es buena.

-También es reconocido por sus estudios y trabajos de investigación en Odontología. ¿Sobre qué está trabajando actualmente?

-Como siempre, estoy en varios frentes. Dirijo una Cátedra Universidad Empresa en la Universidad de Sevilla (Cátedra Alejandro Padrós de Implantología), coordino el Grado de Odontología y el Máster Oficial en Odontología Médico-Quirúrgica e Integral, además de dirigir el Máster Propio en Cirugía Bucal Avanzada. También dirijo varios proyectos de investigación relacionados fundamentalmente con la genética del cáncer oral, la respuesta de los tejidos blandos frente a implantes, la genética del síndrome de Down en relación a la Implantología y líneas en relación a la aplicación de elementos finitos a las fracturas maxilares.

-Es también presidente de la Sociedad Española de Cirugía Bucal ¿Que funciones y objetivos tiene este organismo?

-Fundamentalmente, desarrollar el ámbito científico y clínico de la Cirugía Bucal dentro de la Odontología, además de ser voz de los dentistas interesados y formados en este ámbito en distintos organismos. Somos una sociedad adscrita al Consejo General de Dentistas, formamos parte de la European Federation of Oral Surgery Societies, o del Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo, entre otros organismos. Aparte, la lucha por la creación de la especialidad es algo que siempre nos ha caracterizado. También trabajamos en pro de la mejora en la práctica clínica, realizando documentos basados en la evidencia como nuestra Guía de Práctica Cínicas, que están avaladas por el Ministerio de Salud, en GuíaSalud, o participando en documentos similares, promovidos por el Consejo General de Dentistas o el propio Ministerio de Sanidad.

-Como dentista con reconocida experiencia, ¿cómo diría que es la salud bucal de los andaluces?

-Mi opinión es que la salud oral de los andaluces no está muy desviada de la media nacional. Por supuesto, mientras mayor sea el esfuerzo por el sistema de salud pública andaluz, menos influencia tendrá la renta per cápita en los resultados de salud de la población general, obviamente. Por ello, aumentar la cartera de servicios e incorporar unidades de salud bucodental con perfiles diferenciados oficiales es un camino que ya han recorrido con éxito otros países de nuestro entorno.

-¿Cuáles son los tratamientos más demandados?

-Habitualmente, los tratamientos relacionados con la armonización orofacial y la estética bucal, como las carillas, los diseños de sonrisa, la ortodoncia, así como los relacionados con la implantología, son los que más demanda han tenido en los últimos años. No obstante, esta demanda siempre debe entenderse, y así deben aplicarse, como una búsqueda de mejora en la salud oral del paciente. Soy muy combativo en tanto en cuanto se identifiquen los tratamientos odontológicos como tratamientos estéticos sin relación clara y potente con la salud y la función del aparato estomatognático, y con la salud en general.

-¿Podría ayudar aumentar que la sanidad pública cubriera más tratamientos odontológicos? ¿Cuál es su postura al respecto?

-Desde luego, la sanidad pública tiene un porcentaje de cobertura de los tratamientos odontológicos es muy corta y está muy por debajo del que podría y debería tener. Además, el número de profesionales que se han incorporado en los últimos años, pese a haber crecido, aún son insuficientes. No obstante, el abordaje de este crecimiento debe hacerse desde una perspectiva sería. Partiendo del punto que, tanto la cartera de servicios como el número de profesionales puede aumentarse, las administraciones públicas deben ir asumiendo la conciencia de los múltiples perfiles que existen en la Odontología actual porque un crecimiento de la cobertura que tiene la sanidad pública, de forma bruta, aumentando, por ejemplo, sólo el número de profesionales, estaría abocada a la ineficacia.

-¿Cómo es el nivel de la Odontología en España?

-El nivel en España es muy alto en comparación con profesionales americanos, del resto de Europa o de Sudamérica. La diferencia es que, mientras en esos otros países las estructuras que dan lugar a ese nivel de la Odontología, están apoyadas por las administraciones públicas, en nuestro país, conseguir y mantener este alto nivel de calidad se ha alcanzado mediante un esfuerzo de los profesionales casi en exclusiva, que han tenido que formarse en estudios de posgrado autofinanciados por ellos mismo.