Carlos Pintinho: "Me tira un poco más España que Brasil"

Pregunta.Dicen que es usted el agente FIFA más joven de España, ¿cómo se lleva eso?

Respuesta.Personalmente siento que es una gran responsabilidad, pero también una oportunidad emocionante. No soy una persona que sienta presión por cosas como ésa, también estoy aquí en parte para demostrar que la juventud no está reñida con la profesionalidad y el compromiso.

P.Cuénteme lo que pueda de cómo es su trabajo

R.Hoy en día la profesión del agente es muy distinta a lo que era años atrás. Mi trabajo consiste en gestionar las carreras de los futbolistas, desde la negociación de contratos hasta el desarrollo de su imagen y por supuesto su crecimiento como profesionales. Es un trabajo muy dinámico, que requiere de conocimientos muy específicos, tanto futbolísticos como de relaciones en la misma industria, y sobre todo, la capacidad de entender las necesidades y objetivos de cada jugador para ayudarles de la forma mas eficaz posible en el desarrollo de su carrera deportiva.

P.Siendo hijo de Pintinho, ¿era difícil que no tuviera vinculación con el fútbol?

R.Definitivamente, el fútbol ha estado presente en mi vida desde siempre, principalmente por mi padre, mi hermano y mi tío. Crecí rodeado de este deporte y al final, la pasión y el interés surgieron de forma natural. Mi padre siempre fue un referente, pero he querido forjar mi propio camino en este mundo.

P.Algún consejo le habrá dado su padre, ¿no?

R.Sí, muchos. Pero el más importante que siempre me repite es ser honesto y transparente en mis relaciones, tanto con los jugadores como con los clubes. La confianza es clave en esta industria, y es algo que siempre he valorado gracias a sus enseñanzas.

P.¿Algún talento a seguir? ¿Algún futbolista del que estar pendiente en los próximos años?

R.Siempre hay jóvenes promesas emergiendo, pero prefiero no centrarme en un solo nombre. Sin embargo, hay muchos talentos interesantes tanto en España como en Brasil que, con el desarrollo adecuado, podrían dar que hablar en los próximos años.

P.¿Le tira más Brasil o España?

R.Ambos países son importantes para mí, de pequeño siempre era la misma pregunta: "¿si te llaman Brasil y España a la vez, a quién se lo coges?” Jajajaja . Al final, Brasil es donde están mis raíces, pero España es donde he crecido y me he formado así que me acaba tirando un poquito más. Me siento muy afortunado de tener un pie en ambas culturas futbolísticas, ya que cada una me aporta algo diferente.

P.¿Cómo ve al Sevilla este año?

R.Bien es sabido que el bajón de nivel del Sevilla es considerable en las últimas tres o cuatro temporadas. Es verdad que el equipo está tardando en encontrarse, confío mucho en el mister. El año pasado, Las Palmas jugaba muy buen futbol con él, a pesar de la segunda vuelta que tuvieron, y también en los nuevos fichajes. Creo que nombres como los de Saúl, Barco y Peque van a ayudar mucho al equipo esta temporada.

P.¿A qué futbolista le gustaría representar?

R.Hay muchos jugadores que admiro, pero más que un nombre específico, me interesa trabajar con jugadores que compartan mis valores, visión de futbol y a los que más pueda ayudar dentro de mis posibilidades. Lo más importante es tener una relación de confianza y un compromiso mutuo para alcanzar grandes cosas juntos.

P.Corríjame si me equivoco, pero representante de futbolistas así, a priori, suena a un mundo complicado, de tiburones con ganas de morder, ¿cómo lo hace una persona tan joven para sobrevivir en él?

R.No se equivoca, es un mundo competitivo, pero creo que la clave está en la integridad y en construir relaciones auténticas. Soy consciente que entro en este mundo muy joven, y aunque pueda haber desafíos, los afronto con una mentalidad positiva y con ganas de aprender. Al final, la calidad de las relaciones y la capacidad de adaptación son lo que te permite avanzar en este entorno.