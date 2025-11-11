Unicaja colabora con la Cátedra de San Telmo Business School para el desarrollo del sector turístico y para ello se ha incorporado al Consejo Asesor de la Cátedra Peñarroya de Turismo.

Esta colaboración refuerza el compromiso de ambas entidades con la excelencia y la innovación en el sector turístico a nivel nacional. Asimismo, con este apoyo, la entidad financiera contribuye al sostenimiento y al desarrollo de las actividades de formación e investigación de la Cátedra.

El Consejo Asesor, al que se incorpora Unicaja en su reunión anual de este martes, celebrada en Málaga, tiene como objetivo fijar las líneas de investigación y definir las actividades a desarrollar por la Cátedra, con el propósito de mejorar y consolidar la industria turística, así como su competitividad.

Ese trabajo se materializa en el desarrollo, junto con los protagonistas del sector del turismo, de aquellos elementos que les permitan promover un desarrollo sostenible y competitivo. Además, se propone reunir a los principales representantes turísticos para avanzar juntos hacia nuevas oportunidades de desarrollo.

Con la integración en la Cátedra Peñarroya, Unicaja reafirma su compromiso con la innovación y la sostenibilidad en el turismo, sumándose a un espacio comprometido con el impulso del conocimiento y la innovación en el sector turístico, el fortalecimiento de la dirección y el liderazgo de sus instituciones y un desarrollo sostenible y competitivo.

Precisamente, Unicaja apoya la investigación y el fortalecimiento en el ámbito del sector turístico con el objetivo de impulsar el desarrollo económico y social de España y contribuir a su consolidación como referente internacional en excelencia y sostenibilidad.

En este marco, y en el ámbito de su política de sostenibilidad, la entidad financiera pone en valor el turismo de calidad y hace hincapié en el impulso de iniciativas que fomenten la innovación, el desarrollo sostenible y la competitividad de las empresas turísticas, colaborando, para ello, con instituciones académicas y organismos especializados.

Unicaja

Unicaja es uno de los principales bancos del sistema financiero español y sociedad cotizada del IBEX 35, con una sólida base de cuatro millones de clientes. De hecho, es entidad de referencia en seis comunidades autónomas, sus regiones de origen (Andalucía, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Extremadura), además de estar presente en otros mercados como Madrid, Ceuta y Melilla, donde mantiene una tradicional presencia.

Cátedra Peñarroya de Turismo

La Cátedra Peñarroya de Turismo es una iniciativa académica de San Telmo Business School, con sede en Málaga y respaldada por el Grupo Peñarroya y otras empresas líderes del sector. Su objetivo es reunir a representantes del ámbito empresarial, institucional y turístico para impulsar el conocimiento y la innovación en el sector, fortalecer la dirección y el liderazgo de sus instituciones y promover un desarrollo sostenible.