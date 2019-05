El PSOE de Tarifa no tiene intención de perder mucho tiempo. Después de su victoria en las elecciones municipales del domingo, ya ha mantenido un primer contacto con con Adelante Tarifa y con Entra con vistas a formar un gobierno municipal.

Los socialistas de Francisco Ruiz Giráldez se impusieron en todas las mesas de Tarifa excepto dos el pasado domingo, cuando se quedaron a solo 24 votos de la mayoría absoluta. Descartada esa opción, no incomoda al PSOE eso de gobernar junto a los otros dos partidos –aunque realidad solo le haría falta uno de ellos– puesto que en realidad es lo que ha venido haciendo en los últimos tres años y medio.

El PSOE obtuvo ocho concejales, Adelante Tarifa (Izquierda Unida+Ganar Tarifa) logró tres y Entra (Entre Todos, Tarifa+AxSí), uno. Desde la moción de censura contra el PP de Juan Andrés Gil, Ruiz Giráldez venía gobernando con IU y PA y el balance que el alcalde hizo antes del domingo resultó muy positivo: “(La relación ha sido) muy buena. Hemos actuado con enorme lealtad y con muchas ganas de trabajar. No ha habido rifirrafes de egos. Cuando han tenido que votar en contra de algo porque no lo entendían oportuno lo han hecho y nosotros hemos buscado otros apoyos. Todos hemos entendido que hay otra forma de gobernar basada en el diálogo y la transparencia. De esta forma los proyectos son de todos y no de uno solo”, explicó.

Es cierto que aquel pacto fue con otras dos personas que ya no están en los grupos municipales (Ezequiel Andreu y Chan Galindo), pero el estilo sigue siendo el mismo.De cualquier modo, Ruiz Giráldez no necesitaría el apoyo director de otro partido para salir de alcalde, aunque esto le obligaría a buscar el respaldo concreto a sus medidas durante el mandato.