Arriaga afirma que no dimitirá pese a los pobres resultados del PP en La Línea

Juan Pablo Arriaga, presidente del PP de La Línea y candidato a la Alcaldía de La Línea en las pasadas elecciones municipales, afirma que no dimitirá a pesar de que la formación cosechara el pasado domingo los peores resultados de su historia al lograr solo un acta de concejal.

"Quiero aclarar un rumor de pasillos que se ha extendido esta mañana sobre mi posible dimisión. Quiero dejar bien claro que no voy a dimitir, ni siquiera me lo he planteado. Seguiré en la Presidencia del Partido Popular en La Línea hasta que el partido considere lo contrario. Mi intención es seguir, trabajar por mi pueblo como siempre he dicho y remontar el PP de La Línea para hacerlo un partido ganador en las siguientes elecciones", expone Arriaga en su perfil de Facebook.

El candidato del PP reitera su enhorabuena a Juan Franco y a su equipo y muestra su agradecimiento a la colaboración de los afiliados y simpatizantes populares durante la campaña electoral. "Muchas gracias a todos los que habéis depositado vuestra confianza en mí. Lamento mucho no haber obtenido mejores resultados para poder gobernar, pero como ya he dicho antes, esto no ha hecho más que empezar. Seguiré presidiendo el partido para conseguir lo mejor en nuestro pueblo", finaliza en el comunicado.