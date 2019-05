El PSOE de Algeciras adelanta la campaña: "Landaluce está agotado y perdido"

El PSOE de Algeciras no quiere perder ni un segundo para intentar recuperar la Alcaldía de Algeciras después de ocho años. Tampoco está dispuesto a concederle un metro de ventaja al actual alcalde, el popular José Ignacio Landaluce, al que esta mañana ha dedicado un virulento ataque que le convierte en su objetivo para las dos próximas semanas y media.

Antes incluso de que haya comenzado la campaña electoral, o más bien como aperitivo, el secretario general del PSOE algecireño y candidato a la Alcaldía, Juan Lozano, y el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Fernando Silva, arremetieron contra la gestión de Landaluce, al que le otorgaron "un suspenso grande". "Ya no es senador porque el pueblo de Algeciras no lo ha querido. Durante este tiempo en el cargo le habrá servido a su beneficio, porque a Algeciras, no", dijo Lozano, que entiende que lo único que ha sacado el alcalde en esta etapa es "un book de fotos enorme con mucha gente" y "muchas medallas repartidas".

Lozano puso la posición del PP en el conflicto de la estiba frente a la de un PSOE que "desde un primer momento estuvo del lado de los estibadores y de las empresas, trabajando desde la Junta de Andalucía para frenar un decreto lesivo para el sector". Mientras tanto, Landaluce se ha dedicado -en opinión de Lozano- a "pasearse". "El día 26 comienza un nuevo ciclo en Algeciras con una lista socialista preparada para gobernar al día siguiente, para trabajar en que la ciudad sea otra vez referente de empleo, comercio, cultura y barriadas", dijo el candidato, que consideró que Landaluce lo único que ha conseguido en estos últimos cuatro años ha sido "con fondos de otras instituciones dirigidas por los socialistas o de los programas de la Unión Europea".

Fernando Silva hizo balance del grupo municipal socialista que se despide hoy en el último Pleno del mandato. Pero sobre todo respaldó a Lozano en sus críticas a Landaluce, al que ve "agotado y perdido". Le censuró la pérdida de policías locales, la falta de limpieza en las calles y los problemas de tráfico. Pero sobre todo que Landaluce se presentó como "un salvador económico y deja más del doble de deuda que cuando llegó". "Hay un riesgo alto de sostenibilidad, pero sobre todo hay posibilidad de hacer las cosas bien. Esto es reversible. Sólo hay que dejar atrás los caprichos de este alcalde", concluyó.