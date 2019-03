Juan Casanova (IU) aspira a un tercer mandato en Castellar para consolidar la gestión

El candidato a la Alcaldía de Castellar de la Frontera por Izquierda Unida, Juan Casanova, aspirará a un tercer mandato al frente del municipio para consolidar la gestión y los proyectos en marcha. Casanova presentó el lunes por la noche su candidatura en un restaurante de la localidad en la que justificó el cambio de postura respecto a su pretensión inicial de estar no más de ocho años en el cargo.

"Los vecinos me animan. El grupo me anima y además hay mucho trabajo pendiente e ilusionante para Castellar que me han llevado a tomar la decisión de volver a presentarme", comentó Casanova. Para el actual alcalde, los ocho años de 2011 a 2019 se han hecho cortos puesto que los cuatro primeros se centraron en ordenar la situación de las cuentas. "Había más de 600.000 euros en facturas sin pagar de las que afortunadamente ahora quedan 263.520,20 euros del Plan de pago a proveedores", explicó.

Para el líder de IU en Castellar, el municipio tiene por delante proyectos importantes para consolidar su futuro. "Hablamos de las promociones de viviendas protegidas en Castellar norte o el proyecto de acuaponía que comienza a dar sus primeros pasos", relató Casanova.

Otra de las iniciativas previstas para un próximo mandato será la puesta en marcha de un proyecto de industrias primarias de transformación en la finca Bocaleones, cedida por el Ministerio de Agricultura. "Tenemos muchos proyectos para crear riqueza y empleo en el municipio. Me siento arropado por el grupo y recibo apoyo de los vecinos. Por eso vuelvo a presentarme", insistió.

Casanova estuvo acompañado en el acto por el alcalde de Jimena, Fran Gómez, y por el presidente de la gestora de San Martín del Tesorillo, Jesús Fernández, además de por el teniente de alcalde de Casares Juan Luis Villalón.