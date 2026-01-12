Endesa Energía ha reconocido un acceso no autorizado a su plataforma comercial que ha resultado en la extracción de datos de los clientes relacionados con sus contratos, incluidos el documento de identidad y los medios de pago. Un actor malicioso ha sobrepasado las medidas de seguridad implementadas por la empresa en su plataforma comercial en un incidente de seguridad reciente, del que ya ha empezado a notificar a los usuarios afectados a través de un correo electrónico.