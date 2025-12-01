El fabricante europeo confirma que ya ha completado las modificaciones en la mayoría de los A320 afectados por un posible fallo en los controles de vuelo

Airbus ha comunicado que ha solucionado el problema técnico detectado en los aviones de la familia A320, tras llevar a cabo las modificaciones necesarias en casi 6.000 aeronaves en servicio. El fabricante aeronáutico europeo indicó este lunes que la mayoría de los aparatos potencialmente afectados ya han sido revisados y ajustados para evitar un fallo que podría haber afectado a los controles de vuelo. La compañía explicó que los trabajos de actualización se desarrollaron de forma coordinada con las aerolíneas operadoras y las autoridades de aviación civil, garantizando que las aeronaves permanecieran operativas en condiciones de plena seguridad durante el proceso.

Aunque Airbus no ha precisado el número exacto de unidades ya modificadas, fuentes del fabricante subrayan que las acciones correctivas se han implementado en casi toda la flota mundial de A320, una de las más utilizadas en vuelos de corto y medio radio.