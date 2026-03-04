Trump amenaza un flujo económico entre España y EEUU que ronda los 50.000 millones

La advertencia de Donald Trump sobre un posible embargo comercial a España ha encendido las alarmas en el ámbito económico. Casi 50.000 millones de euros están en juego, según las estimaciones del El Conciso. La ruptura de relaciones que el presidente plantea supondría un impacto en el comercio, en la red de inversiones entre ambos países y posiblemente en el turismo. Las relaciones económicas entre ambos países alcanzaron en 2024 más de 90.000 millones de euros, el equivalente al 6,1% del PIB español.

La amenaza afecta en todas las direcciones. España perdería acceso a su principal mercado fuera de la UE, mientras que Estados Unidos podría dejar de de vender en sectores clave como el petróleo o los productos farmacéuticos. Además, el turismo y los servicios profesionales de consultoras e ingenierías también sufrirían presumiblemente un frenazo.

Un comercio de bienes de más de 46.000 millones

El primer golpe llegaría al comercio de bienes. En 2024, España exportó a Estados Unidos mercancías por 16.177 millones de euros, un 8% menos tras la imposición de aranceles. En sentido inverso, las importaciones españolas desde EEUU subieron un 7%, hasta los 30.174 millones, lo que elevó el déficit comercial a casi 14.000 millones.

La suma total de exportaciones e importaciones, 46.351 millones, contradice de forma evidente la frase de Trump: “España no tiene absolutamente nada que necesitamos”.

Las ventas españolas se apoyan en bienes de alto valor añadido. Las máquinas y aparatos mecánicos lideran con 2.661 millones, incluidos turboreactores y turbinas vinculadas a la industria aeronáutica. El material eléctrico ocupa el segundo lugar, con 1.765 millones, seguido de los medicamentos, con 1.265 millones. En este último bloque, el desajuste es llamativo: Estados Unidos vende a España fármacos por 6.730 millones, mucho más de lo que compra.

En el lado estadounidense, el petróleo destaca como la principal exportación hacia España, con un valor de 10.385 millones en 2025, aproximadamente un tercio del total. El aumento del 10,3% respecto a 2024 confirma el refuerzo de estas compras, vinculadas al acuerdo arancelario del pasado mes de agosto entre Washington y Bruselas.

Estados Unidos, destino prioritario de la inversión española

Las relaciones económicas van más allá del comercio. Estados Unidos fue en 2024 el principal destino de la inversión productiva española, con 7.906 millones, según Datainvex. Tres de cada cuatro euros se dirigieron al sector energético y un 17% a la automoción. En los últimos tres años, las inversiones acumuladas superan 18.000 millones.

Entre las empresas españolas más expuestas destacan Iberdrola, que prevé invertir 16.000 millones en el país, o ACS, cuya facturación depende en un 63% de Estados Unidos y Canadá. Santander también ha reforzado su presencia, especialmente tras la compra de Webster Bank por 12.200 millones de dólares. Repsol, por su parte, mantiene intereses estratégicos tras las autorizaciones concedidas por la Administración norteamericana para operar en Venezuela.

Un flujo inversor creciente hacia España

El movimiento inversor es también intenso en sentido contrario. Estados Unidos es el segundo mayor inversor en España, con 6.415 millones en 2024, solo por detrás del Reino Unido. España se ha convertido en un destino clave para centros de datos, impulsados por grandes tecnológicas. Amazon anunció recientemente que elevará su inversión total a 33.000 millones, con 18.000 millones destinados a Aragón.

También mantienen presencia destacada Pfizer, Johnson & Johnson y Ford, además de fondos como KKR y BlackRock, muy activos en empresas cotizadas españolas.

Turismo y servicios: un saldo favorable a España

El turismo y los servicios profesionales completan la relación bilateral. España ingresó en 2024 un total de 18.869 millones procedentes de EEUU, frente a pagos por 8.377 millones, lo que arroja un saldo positivo de más de 10.000 millones para la economía española, según los datos de la Balanza de Pagos del Banco de España.