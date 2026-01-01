Todo lo que sube en 2026: luz, alquileres y otros precios desde enero

Superadas unas de las navidades más caras de la historia, en que la cesta de la compra se ha encarecido un 10% de media en cuestión de semanas, según la OCU, toca echar cuentas de cara a la cuesta de enero. El Banco de España prevé una crecida del PIB del 2,2% en 2026, impulsada por el consumo privado. En paralelo, la inflación pasará del 2,7% de 2025 al 2,1% en 2026, si bien el precio de los alimentos acumula subidas por encima del 30% desde la pandemia de covid.

Algunos consumidores observan una brecha entre el optimismo macroeconómico con unos salarios y un poder adquisitivo que no crecen al mismo ritmo. En este contexto, el comienzo de un nuevo año vuelve a estar marcado por las subidas de precios e impuestos en diversos ámbitos. A continuación, repasamos dónde irá a parar el gasto de las familias en 2026.

Alimentos

Llenar la cesta de la compra será todavía más caro en 2026. El IPC de los alimentos repuntó en noviembre de 2025 un 0,5%, hasta registrar una variación interanual del 2,5%. Destaca el encarecimiento de productos básicos como los huevos (+30,2%), la carne de vacuno (+18%), el café (17,3%) o las frutas frescas y refrigeradas (+9,1%). La gripe aviar, la peste porcina o la dermatosis nodular del vacuno son factores que influyen en estas subidas, que se mantendrán estables al menos en el corto plazo.

Electricidad y gas

Se avecinan cambios en la factura de la luz desde el 1 de enero. La Comisión Nacional del Mercado de Valores ha aprobado esta semana una subida del 0,5% para los peajes de acceso a la red. Por otro lado, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha propuesto una subida del 10,5% de los cargos del sistema eléctrico, los costes fijos destinados a las primas a renovables o la financiación del bono social eléctrico.

No obstante, el encarecimiento de la factura de la luz se contendría por el descenso de los costes de la electricidad en el mercado mayorista. El Gobierno calcula una rebaja de la factura final del 4,7% y, las consultores, estiman un precio medio del megavatio-hora entre 50 y 60 euros para 2026. A unos días de que finalice 2025, el precio de la electricidad en el mercado mayorista ronda los 80€/MWh.

En lo que respecta al gas, la Tarifa de Último Recurso (TUR) se abaratará un 8,7% a partir del 1 de enero, una rebaja propiciada por la bajada de la cotización del barril de Brent y del gas natural.

Combustibles

El Gobierno de España trabaja en una reforma fiscal para eliminar las bonificaciones al diésel hasta equiparar su precio con el de la gasolina. Según la información recogida por El economista, Bruselas le habría impuesto al Ejecutivo la aprobación de esta medida a cambio de continuar percibiendo fondos del plan Next Generation. La OCU calcula que el llamado 'impuesto al diésel' supondría un aumento del precio del litro de entre 7 y 11 céntimos, lo que supone un 25% más.

Si bien llenar el depósito es más barato en la actualidad que a principios de 2025 por la bajada del precio del petróleo, los precios del diésel y la gasolina son cada vez más parejos. Esta nueva medida fiscal equivaldría a pagar 5,67 euros más por llenado y, con un kilometraje medio de 15.000 kilómetros anuales, pagar hasta 102,03 euros más en los repostajes de los vehículos diésel.

En este sentido, la nueva Ley 9/2025 de Movilidad Sostenible permite asimismo a los más de 150 municipios con zonas de bajas emisiones (ZBE) introducir una tasa para los vehículos que superen los límites o categorías máximas que hayan establecido para circular por las mismas. Los vehículos sin etiqueta ambiental de la DGT serían los más perjudicados, es decir, los gasolina matriculados antes del año 2000 y los diésel anteriores al 2006. El coste de referencia de estas nuevas tasas es el precio que hubiera tenido que abonar el vehículo por estacionar en un aparcamiento público.

Cotizaciones e impuestos

En materia de cotizaciones, el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) sube en 2026 al 0,9% de la base de cotización para todos los trabajadores que coticen por la contigencia de jubilación. De este porcentaje, un 0,75% será a cargo del empresario y un 0,15%, del trabajador.

Además, para los trabajadores con los salarios más altos que coticen por la base máxima de cotización, la cuota de solidaridad será de entre el 1,15% y el 1,46% sobre el exceso salarial.

Por otro lado, pese a la previsión de subir el salario mínimo profesional (SMI), todo parece indicar que Hacienda mantendrá en 15.876 euros anuales el mínimo exento para realizar la declaración del IRPF.

Vivienda

Los principales portales inmobiliarios concuerdan que el precio de los alquileres subirá alrededor de un 7% en 2026, pese a las restricciones en zonas tensionadas. El Índice de Referencia para la Actualización de Arrendamientos de Vivienda (IRAV) ha crecido hasta el 2,29% en noviembre de 2025. Además, en 2026 tendrá lugar la gran revisión de los contratos de alquiler firmados durante la pandemia, lo que puede suponer una subida de 1.952 euros anuales de media en Andalucía, según datos del Ministerio de Consumo.

Respecto a las hipotecas, los bancos encadenan dos meses cosecutivos de subidas, con el tipo medio en el 2,807%, de acuerdo con el Banco de España.

Otros: transporte y telefonía

Aena ha confirmado que subirá sus tarifas reguladas en un 6,5% a partir del 1 de marzo. Las aerolíneas asumirán un coste por pasajero de 11,03€ frente a los 10,35€ actuales, lo que repercutirá en una subida de precios indirecta para el propio pasajero.

Las principales teleoperadoras también subirán sus tarifas a partir de enero: Movistar (4%), Vodafone (3,9%) y Orange (3,8%).