El sector de nuevas variedades vegetales celebra el acuerdo sobre la regulación europea de la edición genética

El sector obtentor representado en España por ANOVE celebra la conclusión de las negociaciones en trílogo sobre la regulación de las nuevas técnicas genómicas (NGTs) como un paso decisivo hacia una agricultura europea más innovadora, competitiva y resiliente. Dicha regulación permitirá a los agricultores disponer de herramientas necesarias para afrontar problemas tales como plagas y enfermedades o la adaptación al cambio climático, de una forma más rápida y eficiente con estas nuevas técnicas en mejora vegetal.

Tras meses de negociaciones, los responsables de la UE alcanzaron finalmente un acuerdo sobre el nuevo Reglamento para el desarrollo de nuevas variedades de semillas y plantas mediante técnicas de edición genética. El acuerdo mantiene en gran medida la intención original de la propuesta de la Comisión, basada en establecer un marco regulatorio que facilite el desarrollo y cultivo de semillas y plantas obtenidas con estas técnicas similares a las convencionales, ofreciendo a los agricultores variedades más resilientes y productivas.

El acuerdo europeo sobre NGTs impulsa una agricultura más innovadora y resiliente

Antonio Villarroel, director general de ANOVE, comenta que “La UE parece por fin decidida a facilitar al sector de la mejora vegetal el uso de herramientas innovadoras para desarrollar y ofrecer a los agricultores nuevas variedades que les ayuden a afrontar el cambio climático y luchar contra nuevas plagas y enfermedades. Estos avances servirán también para dar respuesta a las necesidades que plantean el mercado y los consumidores, desde productos más saludables y con mejor perfil nutricional, hasta una mejor conservación que reduzca el desperdicio alimentario.”

Las nuevas técnicas genómicas, ofrecen variedades más productivas y adaptadas al clima

El texto acordado incorpora numerosos elementos adicionales que requerirán un análisis detallado para valorar su posible impacto en la práctica, los costes y la carga administrativa, tanto para los operadores como para las autoridades encargadas de su supervisión. Aun así, Anove y Euroseeds, como representantes del sector obtentor de semillas y plantas en España y Europa, reconocen los importantes esfuerzos realizados por la Presidencia danesa del Consejo durante las negociaciones, cuya firme dirección, compromiso y enfoque constante han sido fundamentales para lograr el acuerdo.

Queremos resaltar también el importante papel del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación español, con el ministro D. Luis Planas y todo su equipo, que desde el principio entendieron la importancia estratégica de estos avances científicos para la agricultura española y europea, y cuyos esfuerzos han sido fundamentales para conseguir finalmente este acuerdo.