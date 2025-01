“Queremos hacer de Huelva un centro de competencia en hidrógeno para toda Europa”

Huelva/Con una inversión inicial de 120 millones de euros, Trina Solar ha elegido Huelva como el epicentro de su estrategia de hidrógeno verde en Europa. La multinacional china, líder mundial en tecnología solar y de electrolizadores, prepara un proyecto de hidrógeno verde, aún en fase administrativa, en el Parque Huelva Empresarial, donde 3,5 hectáreas albergarán instalaciones destinadas a revolucionar la energía limpia. La decisión no es casual: la alianza con la española Arbro, el respaldo administrativo y las extraordinarias posibilidades de la provincia han sido determinantes en la decisión de la compañía.

Pero esto es solo el principio. Trina Solar ya trabaja en una segunda fase que convertirá a Huelva en un centro de competencia para toda Europa. Este hub no se limitará al ámbito industrial; su visión abarca también innovación, formación y desarrollo tecnológico, consolidando a la provincia como un escaparate de vanguardia para el hidrógeno verde en todo el continente. La directora de Negocios de Trina Solar International System, Hailing Bi, desvela cómo la provincia podría liderar el futuro energético del continente gracias a su privilegiada posición geográfica, al know how de su industria y su puerto y a la apuesta por alianzas estratégicas.

Los últimos meses están sembrando incertidumbre sobre las inversiones de proyectos de hidrógeno, a raíz del impuesto a las energéticas o del cambio político en Estados Unidos. ¿Puede esto cambiar en algo los planes de Trina Solar?

En Trina Solar tenemos clara la apuesta por la energía verde y creemos que cada día va a ser un sector más potente, por lo que tiene que continuar. Es de sentido común. La energía solar es gratis, también la eólica. Y estamos viendo que cada año está siendo más cálido, por lo que la apuesta por la energía limpia tiene que seguir su ruta, la tendencia es así. Trina ha hecho un gran desarrollo en energía verde en China, apostando muy fuerte por la innovación, y sabemos que ahí está el futuro. Y nos gustaría que, de nuestra mano, Europa pueda aprovechar todos los recursos que tiene. La inversión de Trina no va a frenar, porque la tendencia es hacia esa energía verde.

En esos recursos de Europa, Andalucía, y especialmente Huelva, pueden ser las grandes protagonistas…

España tiene los mejores recursos de Europa, y dentro de España, sin duda Andalucía, y especialmente Huelva, tienen una posición privilegiada, porque también geográficamente tienen una gran ventaja. Pero la confianza en estas inversiones no viene solo por esto o porque nosotros mismos fabricamos paneles solares o electrolizadores. También nos ha animado muchísimo el apoyo de las empresas de Huelva, del gobierno municipal y de nuestro socio para este proyecto, Arbro.

Se sabe que el plan de Trina es también construir plantas solares y eólicas para autoconsumo de la de hidrógeno y también una fábrica de ensamblaje de electrolizadores. ¿Se han planteado ya inversión y horizonte en el tiempo?

Actualmente estamos planificando nuestra estrategia en Huelva y en Andalucía. Hemos empezado por este proyecto de hidrógeno como piloto de una tendencia que tiene que llegar aunque cueste tiempo. Somos una empresa de innovación, pero también internacional, global, y que está invirtiendo a nivel mundial. Este proyecto de Trina va a tener una segunda fase que estamos ya planificando. En este sentido, ya no hablamos de Huelva solo como industria, sino como centro de competencia. Nuestra idea es montar aquí un centro de competencia de referencia en España. Este centro no solamente estará enfocado en la parte industrial, sino que involucrará más cosas.

¿Y qué otros ámbitos podría involucrar este centro?

En general, nos ha surgido esta circunstancia porque cuando hacemos una investigación de la industria aquí en España, no se habla en estos términos, aquí no existe nada de esto. Quiero decir que, cuando hablamos de industria, tenemos que traer aquí todo el ecosistema. Y aún falta mucho, por eso hemos ido más allá, por eso estamos hablando del centro de competencia. Tenemos un plan, somos ambiciosos y ya estamos construyendo la estrategia para invertir más y desarrollar más en España.

Un centro que, dado el papel relevante que puede adquirir España como país productor y exportador de energía verde, será también un escaparate para toda Europa.

Sí, desde luego. En primer lugar, yo creo que la posición de España es correcta, se quiere convertir en un país productor de hidrógeno porque tiene mejores recursos que el resto de Europa. En Trina nos gustaría aportar nuestro valor aquí también para participar en todo este proceso, no solamente para nuestro proyecto en Huelva y no solamente para España, sino hacerlo también para toda Europa.

¿Hay mucha diferencia a día de hoy en el desarrollo de toda la tecnología relacionada con el hidrógeno verde entre Asia y Europa?

Estamos hablando de tecnología para la cadena de valor, que es una tecnología más madura allí. China tiene actualmente muchísima más experiencia que Europa en este sentido, por todo lo que se ha desarrollado ya allí. Con nuestros equipos tecnológicos, y basándonos en los conocimientos prácticos que hemos adquirido en China, estamos mejorando todos los procesos. Creemos que para esta tecnología de la cadena de valor podemos aportar nuestra experiencia y nuestro valor aquí para acelerar tanto la tecnología como la práctica del proyecto. Por eso insistimos en que no solamente queremos llevar a Europa una tecnología, sino que nos gustaría poner en práctica un modelo de colaboración local para desarrollar otro tipo de tecnología. Queremos ir más allá en el punto de vista de innovación tecnológica y también de la estandarización. Porque no puede ser que un sector que cada día crece tanto no tenga una estandarización clara. Nosotros también queremos posicionarnos para compartir nuestra experiencia, porque a lo que estamos más dedicados es a la eficiencia y la estandarización.

Se están anunciando muchos proyectos relacionados con el hidrógeno verde en Andalucía y, sobre todo, en Huelva ¿Realmente pueden convivir tantos proyectos en un mismo lugar?

Yo creo que Andalucía tiene que aprovechar al máximo lo que tenga. El consumo no es solamente para España, sino para toda Europa. Tenemos el ejemplo de las necesidades de consumo en Alemania, con regiones industriales que tienen que importar más del 70 por ciento del hidrógeno que necesitan. Entonces, con ese consumo tan potente, ¿por qué no podemos aprovechar todo lo que tenemos? No veo ningún problema de competencia en que montemos un proyecto nosotros y otras empresas desarrollen otros proyectos aquí, porque es cierto que España tiene necesidad de consumir, pero también en Europa tenemos más mercado para exportar. España va a ser el país del hidrógeno de Europa, y por eso tiene todo el sentido que estemos ahí.

¿Contempla Trina una política de alianzas para sus proyectos en Andalucía?

Estamos en ello. Sinceramente, la alianza es lo que queremos, es muy importante para un tipo de proyecto, para un tipo de tecnología que todavía está en fase de inicio, porque cada uno puede ofrecer sus puntos fuertes. Además, Andalucía y Huelva tienen muchas empresas locales muy profesionales. La diferencia que hemos encontrado está en estas empresas locales que aportan mucho valor y conocimiento. Por eso la alianza es fundamental. No quiero decir que con un proyecto podamos mejorar la economía local, pero quiero decir que el proyecto es fruto de un grupo de trabajo de conjunto. Además, el nivel profesional es muy adecuado para trabajar en este tipo de proyectos. Y también estamos ultimando la alianza con otro desarrollador, así que estamos encantados.