Principio de acuerdo para el nuevo convenio de Navantia

Cádiz/La comisión negociadora integrada por la dirección de Navantia y los representantes de los trabajadores han alcanzado un principio de acuerdo para un nuevo convenio colectivo para el periodo 2022-2027. Este avance es el resultado de las intensas negociaciones que se han estado llevando a cabo en los últimos meses.

Según informa la empresa en un comunicado, el preacuerdo incluye una serie de medidas relativas a todos los colectivos incluidos en el convenio, con un enfoque centrado en la promoción, la política salarial y el modelo de clasificación profesional. El nuevo convenio "dota de estabilidad" y sienta las bases para reforzar la plantilla ante los desafíos que afronta la compañía, con un periodo de alta carga de trabajo en todas sus áreas de negocio: Construcción Naval, Sistemas, Reparaciones y Servicios y Energías Verdes (Navantia Seanergies).

El preacuerdo deberá ahora someterse a la aprobación de la plantilla de Navantia en sus distintos centros de trabajo antes de finales de año.

La postura de CSIF

El sindicato CSIF ya advirtió el martes que no firmaría el preacuerdo que ofrecía la dirección de Navantia al considerar que "hipoteca" el futuro y no homogeneiza las condiciones de toda la plantilla. En concreto, en su comunicado hablaba del ajuste del salario de toda la plantilla a las categorías profesionales que desempeñan, lo que no se produce ahora por no estar bien definidos los puestos. Por eso exige una reclasificación en función de la responsabilidad de cada puesto y un cargo distinto al 0,7% de la masa salarial. Para el sindicato el convenio debe contar con un articulado claro, que no deje lugar a las interpretaciones.