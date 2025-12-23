Las pensiones mínimas subirán un 7% en 2026 y la cuota de los autónomos no subirá

El Gobierno ha dado luz verde este martes a la subida general del 2,7% para las pensiones en 2026, así como al incremento adicional para las mínimas, que subirán más de un 7 %, mientras que las no contributivas y las cuantías del ingreso mínimo vital (IMV) se incrementarán un 11,4 %.

Según ha anunciado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, también se ha aprobado en esta última reunión del año mantener en 2026 las cotizaciones sociales que abonan los trabajadores autónomos.

Saiz ha señalado que se prorrogan las cuotas mientras se sigue negociando con el colectivo, que se reveló ante una propuesta de subida para el próximo año que fue retirada por el Gobierno.

Todas las medidas irán en un mismo decreto junto al resto de iniciativas del denominado "escudo social".

Sobre las dificultades de poder sacar adelante en el Congreso un decreto con todas las medidas, la portavoz se ha preguntado "qué es lo que no le puede gustar al PP" de este paquete de iniciativas.

"Suena a excusas de mal pagador", ha cuestionado.

El año pasado no se logró convalidar la subida de pensiones hasta que no se llevó separada, una exigencia que el PP ha vuelto a poner este año encima de la mesa.

Sobre las pensiones, ha recordado que la revalorización general del 2,7% supondrá, aproximadamente, 570 euros adicionales al año para las personas con la pensión media de jubilación; y que la última reforma estableció que se acometerían subidas adicionales para las mínimas y no contributivas que cobran unos 2,5 millones de personas.

Dentro de las mínimas, el porcentaje será mayor para pensiones con cónyuge a cargo y de viudedad con cargas familiares que aumentarán también un 11,4 %.

Las pensiones de vejez e invalidez (SOVI) se revalorizarán en un 7,07 % para 2026, ha detallado Inclusión.

El incremento del 2,7 % beneficiará a los 9,4 millones de personas que reciben más de 10,4 millones de pensiones contributivas, además de las 734.900 pensiones correspondientes al Régimen de Clases Pasivas del Estado.

"El Gobierno cumple con un compromiso que es inquebrantable", ha añadido Saiz.

Negociaciones con los autónomos

En cuanto a la prórroga de los autónomos, Saiz ha señalado que, vistas las fechas, se ha optado por esta opción, pero que se trabajará para buscar un acuerdo.

"Estamos trabajando, dialogando para lograr un acuerdo a lo largo del año", ha dicho la ministra, quien se ha mostrado dispuesta a "seguir desplegando el acuerdo alcanzado en 2022, un hito, una reivindicación histórica" que contó también con el visto bueno del diálogo social y de las fuerzas políticas.

Gobierno, asociaciones de autónomos y sindicatos han de negociar cada año la actualización de las cotizaciones que abonan los trabajadores por cuenta propia con el objetivo de que coticen en función de sus ingresos reales.

Para ello, tal y como acordaron en 2022, a lo largo de diez años --terminando en 2032- deben pactar cada tres años los tramos de cotización y las cuotas a abonar, algo que debían haber consensuado ahora para el periodo 2026-2028, pero que no ha sido posible por falta de consenso.

A la propuesta inicial del Ministerio, que planteaba incrementos de entre 11 y 207 euros, las asociaciones de autónomos se revelaron asegurando que se trataba de "un sablazo", por lo que el Gobierno dio marcha atrás y ofreció congelar los primeros tramos y subidas de entre 2,5 y 14,75 euros mensuales para el resto.

El decreto da luz verde a la cotización adicional para que los agentes medioambientales y los bomberos forestales puedan anticipar su jubilación, al tiempo que amplía un año más la posibilidad de que los facultativos de atención primaria, médicos de familia y pediatras puedan compatibilizar la pensión de jubilación con su trabajo, algo a lo que entre 2023 y 2025 se han acogido más de 1.200 profesionales.