Naturgy confía en el gas 'verde' para garantizar el futuro de sus centrales de ciclo combinado

Carlos Gardel decía que veinte años no es nada, es de suponer que a sabiendas de que, en realidad, lo de la frente marchita daba a entender justamente lo contrario. Eso de medir el tiempo con conceptos tan subjetivos como nada, todo, mucho o poco siempre acaba en conclusiones así de contradictorias. Hace veinte años, por ejemplo, no existían los smartphones, y sin embargo parece que llevan ahí toda la vida. No había redes sociales ni tiktokers, apenas existían los terraplanistas y el cambio climático era ya un motivo muy serio del que preocuparse, así que en España, donde aún proliferaban las centrales eléctricas de carbón, comenzaba una frenética carrera para sustituirlas por nuevas fábricas que utilizaban una tecnología mucho más limpia y sostenible: el ciclo combinado, que hoy, en plena revolución verde, no está considerada ni como una cosa ni como la otra. Y resulta que hace veinte años, precisamente, se ponía en marcha en Palos de la Frontera la que sería la central de ciclo combinado más grande del país, propiedad de Unión Fenosa, hoy Naturgy, que ha celebrado este aniversario con una mirada al pasado, un análisis del presente y, sobre todo, un vistazo a un futuro en el que, aseguran, habrá combinado para rato. Mínimo, veinte años más.

La central de Naturgy en Palos de la Frontera, en Huelva, lleva dos décadas “garantizando la seguridad de suministro eléctrico en Andalucía e impulsando la actividad económica del territorio”. No es palabrería, que lo dicen los números: desde su entrada en operación en diciembre de 2004, la instalación ha registrado una producción acumulada de más de 50 TWh, que es el equivalente al consumo anual de 700.000 hogares durante dos décadas, unas cifras que, muy lejos de venirse abajo con la irrupción y posterior despegue de las renovables, son cada vez mayores. El ciclo combinado sigue siendo vital y estratégico para el sistema eléctrico español. Lo ha dicho con datos el director general de Redes de Naturgy, Pedro Larrea, que recordó, en el acto que ha organizado la empresa para celebrar la eferméride, que desde 2021, cuando España tuvo que arrancar de nuevo todos los motores tras el frenazo en seco de la pandemia, la demanda de energía procedente de estas centrales se ha triplicado: los 18 grupos que Naturgy tiene repartidos por el país (tres de ellos, en la planta de Palos) han arrancado y parado una media de 1.500 veces al año, cuando en 2020 lo hacían 500 veces. “Vivimos un momento en que el que se está demostrando que los ciclos combinados, muy particularmente el de Huelva, tienen una gran capacidad para responder a las necesidades del sistema”. Ofrecen una alta flexibilidad y una garantía de disponibilidad operativa cercana al 100%, en contraposición a la intermitencia de otras fuentes de generación eléctrica, lo que les otorga “un papel crucial en la transición energética, garantizando la competitividad económica y la seguridad de suministro”, ha explicado Larrea, que, en cualquier caso, asume que la irrupción de las tecnologías de generación ‘verde’ supone la asunción de nuevos retos para el ciclo combinado. “El siguiente reto”, asegura el directivo, será la progresiva descarbonización mediante la adaptación de las fábricas a los nuevos combustibles no fósiles, como el biogás, en sustitución del gas natural: “pensamos que tenemos al menos 20 años más de vida para los ciclos combinados a través del gas verde”, augura Larrea.

Pedro Larrea, director general de Redes de Naturgy. / Josué Correa

La de Palos es una de las plantas más importantes del país por su capacidad de producción de energía eléctrica, 1.200 MW. La central, cuya construcción constituyó un hito en la historia de la industria onubense y andaluza, genera una media de 200 empleos directos e indirectos anuales y recibe una inversión de 8 millones de euros al año. Las autoridades presentes en esta celebración, entre las que se encontraban la alcaldesa de Palos de la Frontera, Milagros Romero; el secretario general de Energía de la Junta de Andalucía, Manuel Larrasa; el delegado de la Junta de Andalucía en Huelva, José Manuel Correa; la delegada de Industria, Lucía Núñez; la directora de la Agencia Andaluza de la Energía, Natalia Márquez; el secretario general de la Federación Onubense de Empresarios, Daniel Caldentey; el presidente de AIQBE, José Luis Menéndez López, así como varios directivos de la empresa, han destacado la importancia estratégica de la instalación, clave para garantizar el suministro en los momentos de baja producción renovable o cuando aumenta la demanda. En el acto, la empresa ha puesto sobre la mesa el papel protagonista de sus trabajadores, tanto de los que asumieron el reto de poner en marcha el proyecto como de quienes lo continúan dos décadas después.

Tres centrales en Andalucía

Naturgy cuenta con un parque de 11 centrales con una capacidad conjunta de 7,4 GW repartida por todo el país. Tres de estas instalaciones se encuentran en Andalucía: Palos, Málaga y San Roque (en Cádiz), con una potencia conjunta de 2,4 GW. En generación renovable, la compañía gestiona tres parques fotovoltaicos en Andalucía: Villanueva del Rey (Sevilla), y Tabernas I y Tabernas II (Almería), con 50 MW de potencia cada uno. A ellos hay que sumar cinco parques eólicos (Los Llanos, en la provincia de Málaga, con 33 MW; La Rabia y El Tesorillo, en la provincia de Cádiz, con 22 MW y 26 MW, respectivamente; El Almendro, en la provincia de Huelva, con 44 MW; y Loma del Capón, con 30 MW, en Granada). En conjunto, la potencia total instalada en renovables en Andalucía es de 305 MW, con capacidad para producir electricidad limpia equivalente al consumo de 203.000 hogares.

Más allá de la generación, Naturgy mantiene una fuerte presencia en Andalucía, donde opera a través de distintos negocios. Nedgia, la distribuidora de gas del grupo, lleva presente en la comunidad más de 30 años a través de una red de distribución de más de 6.000 kilómetros que lleva el suministro a más de 90 municipios repartidos por las ocho provincias. Esta red de distribución permite que 1,6 millones de andaluces disfruten ya de las ventajas del gas natural. En el negocio de comercialización, la compañía suma una cartera de medio millón de clientes tanto en electricidad como en gas. La empresa genera cerca de 4.000 empleos entre directos e indirectos en Andalucía.