Llamadas fraudulentas: guía actualizada para detectar y actuar frente a estafas energéticas

En los últimos meses de 2024 y a comienzos de este 2025, se ha detectado un incremento de llamadas fraudulentas que suplantan a Endesa con el objetivo de obtener datos personales, financieros o incluso tramitar contrataciones no autorizadas. Los ciberdelincuentes utilizan técnicas de ingeniería social para engañar a consumidores, en especial clientes domésticos y pymes, simulando comunicaciones legítimas relacionadas con cambios de condiciones, descuentos o revisiones contractuales.

Este fenómeno ha generado inquietud entre los usuarios, que muchas veces responden a estas llamadas sin comprobar previamente su autenticidad. El modus operandi habitual consiste en solicitar información confidencial, desde números de cuenta bancaria hasta datos personales y códigos de seguridad enviados por SMS. Ante este panorama, Endesa ha recordado que «estas llamadas no proceden de la actividad comercial de Endesa Energía ni del uso legítimo de los datos de sus clientes»: la compañía mantiene sistemas de protección de datos y nunca solicita información sensible por canales no oficiales que no hayan sido previamente acordados por contrato.

Cómo identificar una llamada fraudulenta relacionada con asesorías energéticas

Detectar una estafa telefónica energética requiere prestar atención a varias señales de alerta. El usuario debe estar especialmente prevenido si recibe una llamada inesperada de una supuesta asesoría energética o de alguien que dice llamar ‘en nombre de Endesa’, reclamando atención urgente por cambios en la tarifa o supuestas incidencias en la factura. «Las distribuidoras nunca contactan con los usuarios para cambiar de comercializadora» –han recordado fuentes del sector– y, en caso de duda, es aconsejable colgar y comprobar la comunicación por vías oficiales.

Los principales indicios de posible fraude telefónico incluyen: falta de transparencia sobre la empresa y sus servicios, negativas a clarificar cómo han obtenido los datos del consumidor, presión para tomar decisiones rápidas ('la oferta expira hoy', 'si no confirma ahora perderá el descuento'), y solicitud inmediata de datos personales, bancarios o de acceso. Si durante la llamada el interlocutor evita o no sabe responder a cuestiones básicas ('¿De qué empresa me llama?', '¿Dónde puedo verificar su identidad?'), lo más probable es que se trate de un intento de estafa.

Pasos a seguir tras una llamada sospechosa: recomendaciones clave para consumidores

Ante una llamada potencialmente fraudulenta, los expertos recomiendan colgar inmediatamente y evitar cualquier intercambio de información privada. Los pasos más relevantes para reducir riesgos incluyen:

Verificar el número desde el que llamaron y anotarlo .

. No facilitar datos personales ni bancarios durante la conversación.

durante la conversación. Contactar con Endesa u otra comercializadora solo a través de canales oficiales para confirmar la autenticidad de la llamada.

para confirmar la autenticidad de la llamada. Bloquear el número en el dispositivo para evitar nuevos intentos.

en el dispositivo para evitar nuevos intentos. Informar a la familia y entorno próximo para extremar la precaución colectiva.

para extremar la precaución colectiva. Contactar de inmediato con el banco si se ha proporcionado información financiera, para bloquear o monitorizar cuentas y tarjetas.

si se ha proporcionado información financiera, para bloquear o monitorizar cuentas y tarjetas. Presentar denuncia formal ante la Policía, la Oficina de Seguridad del Internauta (OSI) o la CNMC en caso de haber sufrido una estafa.

en caso de haber sufrido una estafa. Cambiar contraseñas y credenciales de las cuentas asociadas, evitando reutilizarlas en diferentes servicios.

Frases y situaciones habituales en las llamadas fraudulentas

Según el testimonio de afectados y las alertas difundidas por organismos oficiales durante los últimos meses de 2024 y lo que llevamos de 2025, existen patrones de discurso repetidos entre quienes intentan ejecutar estas estafas. Algunas frases de alerta pueden ayudar a identificar el fraude:

«Llamamos de una comercializadora vinculada a Endesa para informarle sobre su factura»

«Va a subir el precio de la luz, conviene cambiar de compañía por su código postal»

«Este cambio implica una modificación de la empresa facturadora; necesitamos sus datos bancarios»

«Le llamamos para verificar los datos del contrato, recibirá un SMS con un código de seguridad»

En estos casos, recibir enlaces web o códigos por SMS y facilidades para obtener datos como tu DNI, domicilio o cuenta bancaria deben levantar todas las alarmas.

Acciones inmediatas si ya ha entregado información o firmado un acuerdo

Si accidentalmente ha proporcionado información confidencial o suscrito algún acuerdo verbal, es vital cancelar la operación cuanto antes. Comuníquese con el banco o la entidad financiera, revise la actividad de sus cuentas para detectar movimientos no autorizados y denuncie inmediatamente el suceso ante las autoridades.

De igual forma, toda experiencia puede servir de aprendizaje: informar a familiares y amigos puede disuadir futuras víctimas y, cumpliendo con la normativa vigente, cualquier intento de fraude debe documentarse mediante denuncia ante los organismos pertinentes.

Luchas contra el fraude

Qué es una asesoría energética y cómo evitar riesgos

La figura de la asesoría energética aglutina tanto a compañías reales como a empresas fantasma creadas por estafadores. Estas entidades, en teoría, asesoran sobre cambios de tarifa y optimización de recursos eléctricos o de gas, pero actualmente muchas operan sin control suficiente y han proliferado bajo la excusa del ahorro energético.

El consumidor debe saber que solo las comercializadoras registradas y legalmente autorizadas pueden realizar cambios efectivos en su contrato. El acceso a datos personales y bancarios siempre exige, en el marco normativo español, el consentimiento expreso y registrado. Ninguna distribuidora legítima le solicitará información para cambiar su compañía energética sin previamente identificar correctamente la operación.

¿Qué deben hacer los usuarios para protegerse?

¿Cómo puedo comprobar la identidad de una comercializadora? Consulte en la web oficial de la compañía el listado de teléfonos y procedimientos de contacto, y nunca use números facilitados en llamadas de origen desconocido.

Consulte en la web oficial de la compañía el listado de teléfonos y procedimientos de contacto, y nunca use números facilitados en llamadas de origen desconocido. ¿Qué información nunca se debe compartir por teléfono? Nunca proporcione claves, contraseñas, datos bancarios ni códigos recibidos por SMS si no ha iniciado usted la gestión. Las compañías legítimas solo solicitan información tras iniciar usted el trámite.

Nunca proporcione claves, contraseñas, datos bancarios ni códigos recibidos por SMS si no ha iniciado usted la gestión. Las compañías legítimas solo solicitan información tras iniciar usted el trámite. ¿Qué hago si he sido víctima de un fraude telefónico? Contacte con su entidad bancaria, recopile todo tipo de evidencias (número de teléfono, grabaciones, mensajes) y acuda a la Policía o a la OSI. Notifique también a la compañía eléctrica afectada.

Contacte con su entidad bancaria, recopile todo tipo de evidencias (número de teléfono, grabaciones, mensajes) y acuda a la Policía o a la OSI. Notifique también a la compañía eléctrica afectada. ¿Cómo identificar un SMS o enlace sospechoso? Preste atención a remitentes desconocidos, URLs acortadas o mal redactadas y solicitudes urgentes de actualización de datos.

Preste atención a remitentes desconocidos, URLs acortadas o mal redactadas y solicitudes urgentes de actualización de datos. ¿Por qué es importante denunciar todas las estafas? La denuncia ayuda a las autoridades a identificar patrones delictivos y proteger al resto de los usuarios mediante la difusión de alertas públicas.

Endesa y las políticas de seguridad en las comunicaciones

Endesa ha reiterado que «cuando nos pongamos en contacto con usted a través de nuestros canales oficiales, lo haremos siempre en nombre de ENDESA ENERGÍA». En situaciones de contratación o modificación contractual, se solicitarán y aportarán datos de manera recíproca y por vías seguras. Cualquier duda o sospecha debe solventarse acudiendo a los canales oficiales y nunca completando gestiones bajo presión telefónica o enlaces web sospechosos.

La compañía recuerda que «estas llamadas fraudulentas no están relacionadas con Endesa Energía, ni con el tratamiento de datos personales realizado por ésta». Para aclaraciones adicionales, se puede consultar la Política de Protección de Datos publicada y actualizada en el portal digital de Endesa.