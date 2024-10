La huelga de trabajadores de agencias marítimas y consignatarias de los puertos de Cádiz y Algeciras, entre dos bahías

Algeciras/Los trabajadores de las agencias marítimas y consignatarias de la provincia de Cádiz, que engloba, principalmente, los puertos de la capital gaditana y de Algeciras, han decidido esta semana presentar un preaviso de huelga por el estancamiento de las negociaciones del nuevo convenio colectivo entre la patronal Apemar y los sindicatos que se está dirimiendo entre las dos bahías.

Esta convocatoria afecta a unos 500 trabajadores de empresas de ambos puertos, siendo buena parte de ellos del algecireño, donde se encuentran la gran mayoría de las compañías. Esta negociación se está dirimiendo entre las dos bahías de la provincia, ya que los máximos responsables de Apemar se encuentran en Cádiz, mientras que la principal representación sindical pertenece a Algeciras.

Fuentes del sector han transmitido que esta situación provoca que parte de la patronal "no viva las circunstancias" de las empresas de la dársena algecireña y que la negociación se plantee desde el punto de vista capitalino. Desde Apemar, consultados por este periódico, rechazan frontalmente cualquier localismo y aseguran que la negociación se hace pensando en toda la provincia. No obstante, rehúsan realizar valoraciones por el momento sobre el preaviso de huelga.

En caso de que los trabajadores del sector lleven a cabo definitivamente los paros, estos se producirían los días 30 y 31 de octubre y 7 y 8 de octubre. Además, en caso de no alcanzarse un acuerdo, la huelga se convertiría en indefinida a partir del 14 de noviembre, lo que podría hacerla coincidir con la impulsada por los sindicatos en el sector del transporte terrestre.

Un convenio "obsoleto"

Desde los sindicatos muestran su molestia con los empresarios por no alcanzar sus pretensiones en la negociación para renovar un "convenio obsoleto". Las reivindicaciones de los representantes de los trabajadores se centran en una subida salarial del 11,4% y la reinterpretación del plus de idioma en las nóminas de los empleados, a las cuales no llega, por el momento, la propuesta de la patronal.

"Estamos en un sector que no para de crecer y los trabajadores no paramos de perder poder adquisitivo mientras los empresarios no paran de ahogarnos", apunta Alberto Mesa, coordinador en el Campo de Gibraltar del sindicato Coordinadora, mayoritario en la zona. "No ha habido otra solución", sentencia el representante sindical, que también alude a que "no es un buen momento" para un conflicto de este calado en el Puerto de Algeciras.

Por su parte, Sandra Cantero, de CCOO, insta a las empresas "a que se activen y den la solución al conflicto para que no se tenga que ir a la huelga". "Nos hemos encontrado una patronal que hace una subida muy lejos de nuestras pretensiones", agrega Jorge Berenjeno, representante de UGT. "Tenemos unas expectativas más altas porque el trabajo diario las da", añade.

El presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, Gerardo Landaluce, se ha pronunciado con cautela sobre el conflicto laboral, al entender que solo un preaviso y "hay margen para la negociación y el diálogo" entre patronal y sindicatos. Aun así, ha concretado que la estabilidad laboral en el entorno portuario es "vital" y confía en que quede resuelta lo antes posible.